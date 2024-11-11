Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 282Я Череповец — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Череповец — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Череповец 1
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шексна
15:02
15:05
34 км.
0 ч. 42 мин.
Чебсара
15:26
15:28
51 км.
1 ч. 6 мин.
Кипелово
15:50
15:52
69 км.
1 ч. 30 мин.
Вологда 1
16:50
17:34
111 км.
2 ч. 30 мин.
Грязовец
18:17
18:19
151 км.
3 ч. 57 мин.
Данилов
19:38
20:12
228 км.
5 ч. 18 мин.
Ярославль
Главный
21:15
21:25
293 км.
6 ч. 55 мин.
Ростов
Ярославский
22:16
22:18
347 км.
7 ч. 56 мин.
Александров 1
23:48
23:50
445 км.
9 ч. 28 мин.
Рязань 2
04:07
04:34
651 км.
13 ч. 47 мин.
Богоявленск
06:20
06:22
809 км.
16 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
07:06
07:53
850 км.
16 ч. 46 мин.
Грязи
Воронежские
08:51
09:00
908 км.
18 ч. 31 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:50
10:55
1013 км.
20 ч. 30 мин.
Колодезная
11:25
11:27
1045 км.
21 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:07
12:11
1088 км.
21 ч. 47 мин.
Россошь
13:49
14:04
1176 км.
23 ч. 29 мин.
Кутейниково
15:55
15:57
1278 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Миллерово
16:50
16:52
1333 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Каменская
17:47
17:49
1399 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Зверево
19:04
19:06
1434 км.
1 д. 4 ч. 44 мин.
Сулин
19:30
19:32
1449 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Шахтная
20:11
20:13
1467 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Новочеркасск
21:36
21:38
1503 км.
1 д. 7 ч. 16 мин.
Ростов
Главный
22:38
22:57
1541 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Батайск
23:16
23:18
1551 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Староминская-Тимашевск
00:28
00:30
1638 км.
1 д. 10 ч. 8 мин.
Каневская
01:08
01:10
1685 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Брюховецкая
02:23
02:25
1717 км.
1 д. 12 ч. 3 мин.
Краснодар 1
04:28
04:34
1803 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Горячий Ключ
07:01
07:40
1845 км.
1 д. 16 ч. 41 мин.
Туапсе
09:34
09:42
1906 км.
1 д. 19 ч. 14 мин.
Лазаревская
10:38
10:44
1933 км.
1 д. 20 ч. 18 мин.
Лоо
11:26
11:33
1965 км.
1 д. 21 ч. 6 мин.
Сочи
11:56
12:10
1981 км.
1 д. 21 ч. 36 мин.
Хоста
12:29
12:31
1994 км.
1 д. 22 ч. 9 мин.
Адлер
12:42
2002 км.
1 д. 22 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вроде все хорошо с большего. Единственное неудобство которое было во время поездки – это то что проводница ночью выключала кондиционер из-за чего становилось очень быстро душно и нечем было дышать. Просыпалась вся мокрая и дышать нечем было.
Добрый день. Брал плацкарт. Ехал на верхней полке (в следующий раз буду брать нижнюю). В вагоне было тепло и чисто. Постельное белье тоже достойное и на уровне. Проводница была обычная. Не навязчивая, что хорошо.
Могу сказать что поездка мне понравилась. Ехать было комфортно и приятно до самого Адлера. В вагоне слава богу не было каких-нибудь алкашей и чурок.
У меня не очень приятный опыт езды. Для начала нужно сказать что у нас был один проводник на два вагона, поэтому иногда когда нужна была его помощь – найти его было не всегда возможно. А для продолжения – меня возмутило что он не разрешил воспользоваться его холодильником для того чтобы положить в него лекарства!!! Пришлось общаться с начальником поезда!!!
Хороший вагон, оснащен кондиционером. Очень комфортно было ехать. Проводница нормальная девушка. На выбор много всяких вкусняшек к чаю.