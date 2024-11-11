Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 317Я Вологда — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:15
11 ч. 32 мин.
07:47
Маршрут следования поезда 317Я Вологда — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
20:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кипелово
21:18
21:19
42 км.
1 ч. 3 мин.
Чебсара
21:42
21:44
60 км.
1 ч. 27 мин.
Шексна
22:03
22:12
77 км.
1 ч. 48 мин.
Череповец 1
22:48
23:02
111 км.
2 ч. 33 мин.
Суда
23:35
23:37
132 км.
3 ч. 20 мин.
Кадуй
23:59
00:01
155 км.
3 ч. 44 мин.
Сиуч
00:36
00:38
197 км.
4 ч. 21 мин.
Бабаево
01:10
01:44
226 км.
4 ч. 55 мин.
Тешемля
02:11
02:13
247 км.
5 ч. 56 мин.
Верхневольский
02:25
02:27
258 км.
6 ч. 10 мин.
Заборье
02:41
02:43
269 км.
6 ч. 26 мин.
Подборовье
02:56
02:58
279 км.
6 ч. 41 мин.
Ефимовская
03:17
03:19
299 км.
7 ч. 2 мин.
Тихвин
04:29
04:31
366 км.
8 ч. 14 мин.
Волховстрой 1
05:43
05:53
440 км.
9 ч. 28 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
07:47
543 км.
11 ч. 32 мин.
