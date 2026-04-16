Юленька – отзыв о поезде 617Я С таким хамским поведением я столкнулась впервые. Я заплатила деньги за билеты, еду с ребёнком, путешествуем часто. Меня облаили, ни разу за поездку не предложили чай, кофе, утром на мою просьбу дать мне стакан, проводник даже не соизволила выйти с своей подсобки, высунула в щелку руку, с насмешкой мне его кинула. При всем этом, я не думаю, что проводник имеет право курить на станциях, а вышедших пассажиров загонять в вагон, потому что поезд отправляется. Таким хабалкам место на рынке. Очень огорчена поездкой, прошу принять меры, либо уволить данного неадекватного сотрудника.

Женька – отзыв о поезде 561Е Села в Сургуте, ехала до Водогды. К поездке претензий не имею. Хотела сказать спасибо проводнице Оксане за приятное времяпровождение.

Ягодка – отзыв о поезде 424В В вагоне было очень душно. Проводница хорошая. Туалет грязноват. Не было бумаги. Вагон когда ехал весь трёсся на некоторых участках рельс.

Федорчук Полина – отзыв о поезде 281Я Добрый день. Спасибо за приятную поездку. Поезд не новый, но вполне чистый и не сильно ушатали его. Люблю когда в вагоне чисто.

Позывной Беркут – отзыв о поезде 198Г Что за туалеты такие – стояли БИО но в них не работал смыв. Поезд так себе. До 10 утра не было кипятка, хотел попить чая, так и не получилось сделать. Проводница наша хрен знает где ползала всю дорогу, видел ее только один раз при посадке.

Максим Витальевич – отзыв о поезде 191У Брал купе и пожалел вообще что поехал. Отдал денег столько что упасть можно. Вагоны грязь на каждом шагу, поесть негде потому что нет вагона-ресторана. Биотуалетов нет, стоят обычные которые закрывают до и после остановок. Как будто на 10 лет в прошлое вернулся.

Лара – отзыв о поезде 186Г Во время посадки мне не помогли с чемоданами, сказали что в обязанности проводницы не водит подъем тяжестей. От этого сразу с самого начала уже начало появляться какое-то негативное впечатление об этом поезде. Потом нас не предупредили перед нашей остановкой! Хотя я просила об этом. Пришлось лететь как угарелым.

Герман – отзыв о поезде 181Е Раздражал пассажир, который всю дорогу жевал свою еду и запахом ее разносило по всему вагону. Постоянно чавкал. В следующий раз нужно будет взять купе. Проводница хорошая женщина.

Дама с севера – отзыв о поезде 179Е Сам по себе поезд неплохой, но стоимость билетов (особенно в купе) – извините меня, просто дичь. С такими ценами не наездишься по стране. Очень хотелось бы чтобы руководство железной дороги пересмотрело свою ценовую политику, потому что бабушке на пенсии без каких-то подработок просто невозможно нормально ездить.

Виктория – отзыв о поезде 073Е Добрый день! Я не знаю как у вас, но у меня впечатления отрицательные. Кофе отвратительный по качеству, туалеты грязные, ночью дует, дверь хлопает без конца. В такой обстановке только скот перевозить.

Тамара Николаевна – отзыв о поезде 071Е С самого начала поездки и до самого конца это было просто великолепно. Лично у меня одни только положительные эмоции. Ничего плохого не могу сказать. Туалет идеален, полотенце и бумага на месте. Поезд шустрый. Супер.

Светлана Викторовна – отзыв о поезде 013Н Ставлю твердую 10! Очень понравилась поездка, даже не смотря на ее продолжительность. Я несколько раз ездила в поездах в длительные поездки и могу с полной уверенностью сказать, что этот поезд был ЛУЧШИМ среди тех, на которых мне доводилось ездить! Спасибо большое Анне за приятную компанию.