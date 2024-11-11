Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 009А Архангельск — Санкт-Петербург.
Маршрут следования поезда 009А Архангельск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
20:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
21:14
21:19
13 км.
0 ч. 24 мин.
Тундра
21:51
21:52
43 км.
1 ч. 1 мин.
Ломовое
22:11
22:12
59 км.
1 ч. 21 мин.
Холмогорская
22:37
22:38
81 км.
1 ч. 47 мин.
Пермилово
23:03
23:05
105 км.
2 ч. 13 мин.
Обозерская
23:28
23:58
123 км.
2 ч. 38 мин.
Емца
00:30
00:32
164 км.
3 ч. 40 мин.
Шелекса
00:50
00:51
183 км.
4 ч. 0 мин.
Плесецкая
01:08
01:13
203 км.
4 ч. 18 мин.
Пукса
01:25
01:27
214 км.
4 ч. 35 мин.
Ивакша
01:46
01:47
235 км.
4 ч. 56 мин.
Лепша
01:57
01:58
244 км.
5 ч. 7 мин.
Шалакуша
02:10
02:12
255 км.
5 ч. 20 мин.
Няндома
03:03
03:13
317 км.
6 ч. 13 мин.
Бурачиха
03:30
03:31
334 км.
6 ч. 40 мин.
Вандыш
03:51
03:52
353 км.
7 ч. 1 мин.
Фоминская
04:09
04:10
368 км.
7 ч. 19 мин.
Коноша 1
04:37
04:52
392 км.
7 ч. 47 мин.
Явенга
05:27
05:28
433 км.
8 ч. 37 мин.
Вожега
05:43
05:45
448 км.
8 ч. 53 мин.
Кадниковский
05:59
06:00
465 км.
9 ч. 9 мин.
Харовская
06:33
06:35
506 км.
9 ч. 43 мин.
Семигородняя
06:50
06:51
521 км.
10 ч. 0 мин.
Сухона
07:21
07:23
560 км.
10 ч. 31 мин.
Вологда 1
07:53
08:29
590 км.
11 ч. 3 мин.
Кипелово
09:31
09:33
632 км.
12 ч. 41 мин.
Чебсара
09:57
09:59
650 км.
13 ч. 7 мин.
Шексна
10:18
10:20
667 км.
13 ч. 28 мин.
Череповец 1
11:02
11:17
701 км.
14 ч. 12 мин.
Кадуй
12:20
12:22
745 км.
15 ч. 30 мин.
Бабаево
13:40
14:25
816 км.
16 ч. 50 мин.
Заборье
15:12
15:14
859 км.
18 ч. 22 мин.
Подборовье
15:27
15:29
869 км.
18 ч. 37 мин.
Ефимовская
15:47
15:49
889 км.
18 ч. 57 мин.
Пикалево 1
16:25
16:27
923 км.
19 ч. 35 мин.
Тихвин
17:10
17:12
956 км.
20 ч. 20 мин.
Волховстрой 1
18:43
18:46
1030 км.
21 ч. 53 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
20:49
1133 км.
23 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
К несомненным плюсам хотелось бы отнести цену билетов. Она просто мизерная по сравнению со многими поездами. Пришлось ехать на данном поезде в Спб – поездкой остался доволен. Сам давно не пользовался услугами РЖД и думал, что будет хуже.
Ехали в фирменном вагоне, поэтому было вполне комфортно. Однако я не представляю, как некоторые ездят в обычных. Это же уже прошлый век! Ехать можно, если нет других вариантов как добраться.
Ехали на поезде, так как я была беременна и мне не хотелось лететь на самолете. Было вполне комфортно, проводницы приветливые и доброжелательные тётушки. Не жалею, что выбрали именно этот вариант. Спасибо за поездку!!!!
Обожаю ездить на поездах по России. У меня такое хобби – раз в месяц я должен куда-нибудь съездить, где еще ни разу не был. В этот раз ехал в Тихвин. Поезд хороший, ничего сильно плохого сказать не могу. Поездкой остался доволен. Самое главное в поезде – это хорошая компания, поэтому рекомендую ездить с приятелем или шумной кампанией. =)))
Что хочу отметить. Передвигаемся мы на этом поезде довольно часто и в какой-то момент стало заметно, что ехать стало комфортнее. Где-то вагоны новые пускают, где-то сервис становится лучше. НО! ЦЕНА билета тоже начинает подниматься! Если бы она хотя бы на месте оставалась – было бы идеально…