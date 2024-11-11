19:13
12 ч. 33 мин.
07:46
16
Маршрут следования поезда 617Я Вологда — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
19:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кипелово
20:13
20:14
42 км.
1 ч. 0 мин.
Чебсара
20:34
20:36
60 км.
1 ч. 21 мин.
Шексна
20:53
21:05
77 км.
1 ч. 40 мин.
Череповец 1
21:47
22:02
111 км.
2 ч. 34 мин.
Суда
22:38
22:40
132 км.
3 ч. 25 мин.
Кадуй
23:02
23:04
155 км.
3 ч. 49 мин.
Сиуч
23:45
23:47
197 км.
4 ч. 32 мин.
Бабаево
00:22
00:57
226 км.
5 ч. 9 мин.
Верхневольский
01:34
01:36
258 км.
6 ч. 21 мин.
Заборье
01:48
01:50
269 км.
6 ч. 35 мин.
Подборовье
02:04
02:08
279 км.
6 ч. 51 мин.
Ефимовская
02:28
02:30
299 км.
7 ч. 15 мин.
Тихвин
03:38
03:53
366 км.
8 ч. 25 мин.
Волховстрой 1
05:10
05:20
440 км.
9 ч. 57 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
07:46
543 км.
12 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Напомню, что в 21 веке буквально каждый пассажир едет ни с одним гаджетом, при этом розетка - одна на 6 мест, и та медленная, где-то внизу под столиком. И еще одна есть над помойкой. Неужели за столько лет эксплуатации этого вагона нельзя было сделать какую-то дополнительную разводку?
Пол вагона были женщины беременные и дети, семьи. Дышать было невозможно, я не знаю куда деться, воняло постоянно загазовкой... Пытаясь продышаться у меня начало колоть в сердце, болеть голова, вот и сегодня на следующий день сердце продолжает болеть... Я считаю можно отравиться, а тем более при беременности... Как потом мне сказала проводница — это воняет соляркой от тепловоза!
В 3 вагоне всю дорогу идёт пьянка. В поезде едет моя мама, говорит смогла заснуть только в 3 часа ночи, сегодня пьянка продолжается. Начальник поезда и проводники вагона не могут, обеспечить спокойный проезд пассажиров, все на нервах Деньги не малые берём, а везём не в вагоне, а в синюшнике
Это полный треш, по-другому не сказать! Нормативной лексики не хватает! Всю дорогу ехали без Отопления!!! В минус 10. Отношение скотское. В другие разы отопление было первую половину дороги, после отключали, аналогично в другом направлении. Это как называется?
С таким хамским поведением я столкнулась впервые. Я заплатила деньги за билеты, еду с ребёнком, путешествуем часто. Меня облаили, ни разу за поездку не предложили чай, кофе, утром на мою просьбу дать мне стакан, проводник даже не соизволила выйти с своей подсобки, высунула в щелку руку, с насмешкой мне его кинула. При всем этом, я не думаю, что проводник имеет право курить на станциях, а вышедших пассажиров загонять в вагон, потому что поезд отправляется. Таким хабалкам место на рынке. Очень огорчена поездкой, прошу принять меры, либо уволить данного неадекватного сотрудника.