Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 424В Кострома — Санкт-Петербург
11:34
18 ч. 22 мин.
05:56
11
Маршрут следования поезда 424В Кострома — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
11:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Судиславль
12:33
12:38
45 км.
0 ч. 59 мин.
Галич
14:00
14:45
107 км.
2 ч. 26 мин.
Россолово
15:10
15:12
127 км.
3 ч. 36 мин.
Буй
15:38
15:45
154 км.
4 ч. 4 мин.
Вохтога
16:25
16:26
201 км.
4 ч. 51 мин.
Вологда 1
17:49
18:34
281 км.
6 ч. 15 мин.
Шексна
20:12
20:22
358 км.
8 ч. 38 мин.
Череповец 1
20:58
21:17
392 км.
9 ч. 24 мин.
Бабаево
23:27
00:01
507 км.
11 ч. 53 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:56
822 км.
18 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон был очень старый. Несколько минут стояли под дождем и ждали пока его прицепят к поезду. И это было после того как нас пригласили на посадку!!!
Очень пыльные ободки окон и вообще вагон давно не убирался. На верхних полках было незастелено белье. Пришлось самим все делать. Скрипучие двери которые не с первого раза закрывались нормально
Кондиционер в вагоне отсутствовал по причине допотопности вагона в котором мы ехали. Денег вагоны стоят огромных, а толку ноль. Никакого комфорта!
Я на таких поездах только в детстве ездил. Вот прям флэшбэки из прошлого. Все осталось ровно на там же уровне как и тогда. Но мне уже е 7 лет, а 45! Удивительно наблюдать на эту «стабильность» которая лучше бы хотя бы куда-то двигалась.
В вагоне было очень душно. Проводница хорошая. Туалет грязноват. Не было бумаги. Вагон когда ехал весь трёсся на некоторых участках рельс.