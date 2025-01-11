Маршрут следования поезда 209Я Вологда — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
23:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шексна
00:39
00:41
77 км.
1 ч. 39 мин.
Череповец 1
01:17
01:32
111 км.
2 ч. 17 мин.
Суда
02:02
02:04
132 км.
3 ч. 2 мин.
Бабаево
03:40
04:14
226 км.
4 ч. 40 мин.
Подборовье
05:11
05:13
279 км.
6 ч. 11 мин.
Тихвин
06:43
06:45
366 км.
7 ч. 43 мин.
Волховстрой 1
07:52
07:54
440 км.
8 ч. 52 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:40
543 км.
11 ч. 40 мин.
