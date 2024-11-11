09:40
11 ч. 36 мин.
21:16
5
Маршрут следования поезда 281Я Вологда — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
09:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Череповец 1
12:05
12:23
111 км.
2 ч. 25 мин.
Бабаево
14:30
15:05
226 км.
4 ч. 50 мин.
Волховстрой 1
19:04
19:13
439 км.
9 ч. 24 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
21:16
542 км.
11 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приятный поезд. Староват немного но ехать можно. Уютные вагоны. Брала плацкарт. Билеты стоили не дорого. Рекомендую.
Поездка к брату в Вологду и обратно прошла без происшествий. Уютные вагоны, аккуратный поезд.
За стенкой ехала дама с собачкой, которая на протяжении ВСЕГО пути тявкала раз в 5-10 минут. У меня к концу поездки уже глаз начал дергаться от этого тявкания!!!! Почему пассажиры с животными (пусть и карманными) едут в одном вагоне с другими пассажирами и другие пассажиры вынуждены это терпеть!?
поезд ухоженый проводница приятная девушка все прошло хорошо билет на поезд взял через интернет брат тоже ехал со мной
Добрый день. Спасибо за приятную поездку. Поезд не новый, но вполне чистый и не сильно ушатали его. Люблю когда в вагоне чисто.