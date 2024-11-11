Маршрут следования и продажа билетов
15:30
22 ч. 21 мин.
13:51
30
Маршрут следования поезда 224Г Санкт-Петербург — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
17:28
17:31
103 км.
1 ч. 58 мин.
Тихвин
18:46
18:49
177 км.
3 ч. 16 мин.
Пикалево 1
19:28
19:30
210 км.
3 ч. 58 мин.
Ефимовская
20:03
20:05
244 км.
4 ч. 33 мин.
Подборовье
20:24
20:26
264 км.
4 ч. 54 мин.
Бабаево
21:26
22:00
317 км.
5 ч. 56 мин.
Кадуй
23:12
23:14
388 км.
7 ч. 42 мин.
Суда
23:34
23:35
411 км.
8 ч. 4 мин.
Череповец 1
00:08
00:24
432 км.
8 ч. 38 мин.
Шексна
01:10
01:16
466 км.
9 ч. 40 мин.
Вологда 1
03:03
03:33
543 км.
11 ч. 33 мин.
Вохтога
04:43
04:45
623 км.
13 ч. 13 мин.
Буй
05:21
05:35
670 км.
13 ч. 51 мин.
Россолово
06:02
06:03
697 км.
14 ч. 32 мин.
Галич
06:24
06:29
717 км.
14 ч. 54 мин.
Лопарево
06:53
06:54
736 км.
15 ч. 23 мин.
Антропово
07:12
07:14
756 км.
15 ч. 42 мин.
Николо-Полома
07:36
07:38
779 км.
16 ч. 6 мин.
Номжа
07:50
07:51
790 км.
16 ч. 20 мин.
Нея
08:06
08:08
806 км.
16 ч. 36 мин.
Брантовка
08:31
08:32
833 км.
17 ч. 1 мин.
Мантурово
08:55
08:57
857 км.
17 ч. 25 мин.
Шекшема
09:21
09:22
882 км.
17 ч. 51 мин.
Шарья
09:46
10:00
902 км.
18 ч. 16 мин.
Поназырево
10:39
10:41
948 км.
19 ч. 9 мин.
Гостовская
11:02
11:03
969 км.
19 ч. 32 мин.
Шабалино
11:26
11:27
993 км.
19 ч. 56 мин.
Котельнич 1
12:31
12:33
1065 км.
21 ч. 1 мин.
Киров
Пассажирский
13:51
1146 км.
22 ч. 21 мин.
