Маршрут следования и продажа билетов
21:18
19 ч. 21 мин.
16:39
11
Маршрут следования поезда 453А Санкт-Петербург — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
21:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тихвин
04:20
04:22
180 км.
7 ч. 2 мин.
Бабаево
06:43
07:20
320 км.
9 ч. 25 мин.
Череповец 1
09:48
10:03
435 км.
12 ч. 30 мин.
Шексна
10:41
10:43
469 км.
13 ч. 23 мин.
Чебсара
11:05
11:07
486 км.
13 ч. 47 мин.
Кипелово
11:29
11:31
504 км.
14 ч. 11 мин.
Вологда 1
12:25
12:45
546 км.
15 ч. 7 мин.
Грязовец
13:34
13:36
586 км.
16 ч. 16 мин.
Данилов
15:00
15:36
663 км.
17 ч. 42 мин.
Ярославль
Главный
16:39
728 км.
19 ч. 21 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Ярославль Распечатать расписание поезда