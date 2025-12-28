Маршрут следования и продажа билетов
19:35
15 ч. 30 мин.
11:05
13
Маршрут следования поезда 566В Санкт-Петербург — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
21:28
21:30
103 км.
1 ч. 53 мин.
Тихвин
22:51
22:53
177 км.
3 ч. 16 мин.
Пикалево 1
23:36
23:38
210 км.
4 ч. 1 мин.
Подборовье
00:30
00:32
264 км.
4 ч. 55 мин.
Бабаево
01:20
01:54
317 км.
5 ч. 45 мин.
Кадуй
03:10
03:12
388 км.
7 ч. 35 мин.
Суда
03:31
03:33
411 км.
7 ч. 56 мин.
Череповец 1
04:04
04:19
432 км.
8 ч. 29 мин.
Шексна
05:04
05:06
466 км.
9 ч. 29 мин.
Вологда 1
06:45
07:05
543 км.
11 ч. 10 мин.
Данилов
09:22
09:59
657 км.
13 ч. 47 мин.
Ярославль
Главный
11:05
722 км.
15 ч. 30 мин.
