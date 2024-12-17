04:40
12 ч. 54 мин.
17:34
33
Маршрут следования поезда 330Я Вологда — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
04:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухона
05:07
05:08
30 км.
0 ч. 27 мин.
Харовская
05:45
05:47
85 км.
1 ч. 5 мин.
Вожега
06:34
06:37
143 км.
1 ч. 54 мин.
Ерцево
07:09
07:19
179 км.
2 ч. 29 мин.
Коноша 1
07:38
07:48
200 км.
2 ч. 58 мин.
Мелентьевский
08:08
08:09
212 км.
3 ч. 28 мин.
Фоминская
08:20
08:21
223 км.
3 ч. 40 мин.
Вандыш
08:36
08:37
238 км.
3 ч. 56 мин.
Полоха
08:51
08:52
250 км.
4 ч. 11 мин.
Бурачиха
09:03
09:04
257 км.
4 ч. 23 мин.
Зеленый
09:15
09:16
264 км.
4 ч. 35 мин.
Няндома
09:27
09:42
273 км.
4 ч. 47 мин.
Шестиозерский
10:01
10:02
289 км.
5 ч. 21 мин.
Шожма
10:19
10:20
303 км.
5 ч. 39 мин.
Лельма
10:36
10:37
314 км.
5 ч. 56 мин.
Шалакуша
10:56
10:58
334 км.
6 ч. 16 мин.
Лепша
11:11
11:12
345 км.
6 ч. 31 мин.
Ивакша
11:25
11:26
354 км.
6 ч. 45 мин.
Тарза
11:37
11:38
363 км.
6 ч. 57 мин.
Пукса
11:52
11:53
376 км.
7 ч. 12 мин.
Плесецкая
12:05
12:15
387 км.
7 ч. 25 мин.
Шелекса
12:32
12:33
407 км.
7 ч. 52 мин.
Емца
12:52
13:02
426 км.
8 ч. 12 мин.
Летнеозерский
13:24
13:25
459 км.
8 ч. 44 мин.
Обозерская
13:39
14:09
467 км.
8 ч. 59 мин.
Пермилово
14:33
14:35
485 км.
9 ч. 53 мин.
Малька
15:00
15:01
503 км.
10 ч. 20 мин.
Холмогорская
15:12
15:13
509 км.
10 ч. 32 мин.
Ломовое
15:50
15:51
531 км.
11 ч. 10 мин.
Тундра
16:12
16:13
547 км.
11 ч. 32 мин.
Исакогорка
16:52
17:12
577 км.
12 ч. 12 мин.
Архангельск-Город
17:34
590 км.
12 ч. 54 мин.
