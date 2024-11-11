Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 144Я Вологда — Мурманск.
Маршрут следования поезда 144Я Вологда — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
12:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухона
13:11
13:13
30 км.
0 ч. 31 мин.
Семигородняя
13:44
13:45
69 км.
1 ч. 4 мин.
Харовская
13:59
14:01
84 км.
1 ч. 19 мин.
Кадниковский
14:33
14:34
125 км.
1 ч. 53 мин.
Вожега
14:49
14:51
142 км.
2 ч. 9 мин.
Явенга
15:06
15:07
157 км.
2 ч. 26 мин.
Ерцево
15:25
15:26
178 км.
2 ч. 45 мин.
Коноша 1
15:45
15:50
199 км.
3 ч. 5 мин.
Вандыш
16:36
16:37
238 км.
3 ч. 56 мин.
Няндома
17:10
17:25
274 км.
4 ч. 30 мин.
Шалакуша
18:16
18:17
336 км.
5 ч. 36 мин.
Лепша
18:30
18:31
347 км.
5 ч. 50 мин.
Ивакша
18:42
18:43
356 км.
6 ч. 2 мин.
Пукса
19:02
19:03
377 км.
6 ч. 22 мин.
Плесецкая
19:15
19:20
388 км.
6 ч. 35 мин.
Емца
19:51
19:52
428 км.
7 ч. 11 мин.
Обозерская
20:30
21:15
469 км.
7 ч. 50 мин.
Кодино
21:56
21:58
513 км.
9 ч. 16 мин.
Мудьюга
22:19
22:21
534 км.
9 ч. 39 мин.
Глазаниха
22:35
22:36
546 км.
9 ч. 55 мин.
Вонгуда
22:55
23:00
569 км.
10 ч. 15 мин.
Пост 243км
23:07
23:08
572 км.
10 ч. 27 мин.
Грибаниха
23:21
23:22
579 км.
10 ч. 41 мин.
Поньга
23:38
23:39
592 км.
10 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 205км
23:54
23:55
606 км.
11 ч. 14 мин.
Нименга
00:04
00:05
615 км.
11 ч. 24 мин.
Малошуйка
00:20
00:41
623 км.
11 ч. 40 мин.
Шунданец
00:55
00:56
632 км.
12 ч. 15 мин.
Куша
01:09
01:10
644 км.
12 ч. 29 мин.
Унежма
01:30
01:31
665 км.
12 ч. 50 мин.
Маленьга
01:43
01:45
676 км.
13 ч. 3 мин.
Нюхча
02:03
02:04
687 км.
13 ч. 23 мин.
Вирандозеро
02:24
02:26
703 км.
13 ч. 44 мин.
Колежма
03:06
03:07
720 км.
14 ч. 26 мин.
Тегозеро
03:23
03:24
731 км.
14 ч. 43 мин.
Сумский Посад
03:38
03:43
741 км.
14 ч. 58 мин.
Беломорск
04:40
04:59
785 км.
16 ч. 0 мин.
Шуерецкая
05:30
05:49
807 км.
16 ч. 50 мин.
Кемь
06:46
07:19
831 км.
18 ч. 6 мин.
Кузема
08:11
08:12
877 км.
19 ч. 31 мин.
Энгозеро
09:00
09:03
927 км.
20 ч. 20 мин.
Амбарный
09:19
09:20
943 км.
20 ч. 39 мин.
Лоухи
09:59
10:04
978 км.
21 ч. 19 мин.
Чупа
10:29
10:32
999 км.
21 ч. 49 мин.
Княжая
11:45
11:47
1066 км.
23 ч. 5 мин.
Кандалакша
12:49
13:14
1103 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Полярные Зори
13:43
13:44
1126 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Апатиты 1
14:32
14:37
1169 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Имандра
15:11
15:12
1201 км.
1 д. 2 ч. 31 мин.
Оленегорск
15:50
15:55
1232 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Кола
18:07
18:10
1316 км.
1 д. 5 ч. 27 мин.
Мурманск
18:28
1325 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
