Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 610А Санкт-Петербург — Сонково.
22:48
13 ч. 2 мин.
11:50
30
Маршрут следования поезда 610А Санкт-Петербург — Сонково на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Сонково с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
22:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мга
23:38
23:40
39 км.
0 ч. 50 мин.
Кириши
00:35
00:38
102 км.
1 ч. 47 мин.
Будогощь
01:07
01:10
132 км.
2 ч. 19 мин.
Тальцы-Мологские
01:50
01:52
159 км.
3 ч. 2 мин.
Хотцы
02:17
02:19
172 км.
3 ч. 29 мин.
Неболчи
02:37
02:40
185 км.
3 ч. 49 мин.
Теребутенец
03:23
03:25
205 км.
4 ч. 35 мин.
Киприя
03:43
03:45
215 км.
4 ч. 55 мин.
Анциферово-Мологское
04:01
04:03
225 км.
5 ч. 13 мин.
Ракитино
04:23
04:25
236 км.
5 ч. 35 мин.
Песь
04:40
04:42
245 км.
5 ч. 52 мин.
Хвойная
04:59
05:27
254 км.
6 ч. 11 мин.
Кушавера
05:43
05:45
263 км.
6 ч. 55 мин.
Кабожа
06:29
06:31
285 км.
7 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 273км
06:44
06:46
292 км.
7 ч. 56 мин.
Бугры
06:57
06:59
297 км.
8 ч. 9 мин.
Абросово
07:17
07:19
308 км.
8 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 296км
07:28
07:29
312 км.
8 ч. 40 мин.
Дуневка
07:44
07:45
320 км.
8 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 312км
08:01
08:03
327 км.
9 ч. 13 мин.
Пестово
08:12
08:16
332 км.
9 ч. 24 мин.
Приданиха
08:43
08:45
350 км.
9 ч. 55 мин.
Сандово
09:09
09:11
369 км.
10 ч. 21 мин.
Топорово
09:47
09:49
390 км.
10 ч. 59 мин.
Овинище 1
10:13
10:16
407 км.
11 ч. 25 мин.
Остолопово
10:37
10:39
422 км.
11 ч. 49 мин.
Красный Холм
11:02
11:05
439 км.
12 ч. 14 мин.
Дор
11:25
11:27
454 км.
12 ч. 37 мин.
Сонково
11:50
469 км.
13 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Огромное спасибо этим людям! Работникам РЖД, которые помогали мне по пути следования. Чувствуется забота РЖД маломобильным пассажирам. Везде чистота, порядок и внимание. Кстати, цена такого купе для инвалидов, по стоимости плацкарта. Желаю всем работникам РЖД, прежде всего здоровья, всегда хорошей погоды в доме и стабильной работы в наше не простое время. Берегите себя!
Вы доводите свои поезда современные до ума. Ездить внутри них невозможно, скоро появится толпа зацеперов. Едешь как в гигантской микроволновке. Гул такой, что иногда при разгоне, кажется, что глаза полопаются. Ну что за отношение к клиентам чувство такое что ты подопытный кролик, которому выжигают мозг. Как вы вообще запустили такой мозговыжигатель в рейс?
Стало известно, что с апреля месяца в вагоны поездов, где нет платформы, теперь не сажают пассажиров. Почему об этом не оповещают в кассе на вокзале? Сегодня садились на поезд, причем 1 вагон был с хвоста. Пришлось бежать до платформы старенькой бабушке и при этом успеть сесть, пока поезд стоит 3 минуты. Так что обращаюсь к дежурному по станции - примите меры!!!
Хочу поблагодарить нашего проводника Каштанову Анну, она сделала нашу поездку максимально комфортной, высокий профессионализм приятно порадовал. Поездка была действительно приятной и комфортной, что не скажешь о следующем составе, с которым пришлось столкнуться.
Начальнику поезда Хираманову Мамайбутта Казимбатовичу благодарность. Здоровья ему и терпение с пассажирами. Хороший человек, побольше таких начальников. Выполняет свою работу правильно. А также хочется поблагодарить за отличное обслуживание всех проводников.