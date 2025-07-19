Маршрут следования и продажа билетов
14:21
8 ч. 40 мин.
23:01
Маршрут следования поезда 829В Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
16:12
16:30
116 км.
1 ч. 51 мин.
Малая Вишера
16:54
16:55
159 км.
2 ч. 33 мин.
Бологое-Московское
18:12
18:17
310 км.
3 ч. 51 мин.
Вышний Волочек
18:52
19:25
353 км.
4 ч. 31 мин.
Тверь
20:46
20:48
469 км.
6 ч. 25 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:01
629 км.
8 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда