Маршрут следования поезда 943А Санкт-Петербург — Великий Устюг на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великий Устюг с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бабаево
14:47
15:34
319 км.
7 ч. 42 мин.
Череповец 1
17:44
18:12
434 км.
10 ч. 39 мин.
Ядриха
04:34
05:29
960 км.
21 ч. 29 мин.
Великий Устюг
07:00
1007 км.
23 ч. 55 мин.
