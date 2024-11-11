Маршрут следования поезда 779А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
19:52
19:53
116 км.
0 ч. 52 мин.
Угловка
20:40
20:41
260 км.
1 ч. 40 мин.
Вышний Волочек
21:15
21:16
354 км.
2 ч. 15 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:08
630 км.
4 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как так можно!? В вагоне ехали две пьяные «дамы» с открытой бутылкой вина – проводники ничего не делали. Не соблюдают за банальными правилами нахождения пассажиров в вагоне поезда, а всем пофиг.
В 10 вагоне (детском) есть даже пеленальный столик и книжки для детей!!! Вот это была находка! Мы с женой очень обрадовались, хоть было чем детей занять. Не ожидали.
Тележка для мусора перекрыла выход из вагона. И мне пришлось ее самой отодвигать. Было неприятно потому что это должны делать работники поезда, а не пассажиры!
Всю дорогу стабильно работал кондиционер и было прохладно. Вагоновожатые делали свою работу как нужно. Никаких претензий е персоналу нет. Они умницы!!!! Претензия к интернету который обещали что будет а его нормального не было!
Очень чистые и комфортные вагоны. Не пожалел что поехал на этом поезде. Поездка занимает в два раза меньше времени чем ехать на автобусе или машине. Вообще не устал. Поезд приехал без опозданий. Вовремя.