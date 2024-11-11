Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 822Ч Сортавала — Санкт-Петербург.
18:45
3 ч. 58 мин.
22:43
Маршрут следования поезда 822Ч Сортавала — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
18:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Яккима
19:19
19:20
34 км.
0 ч. 34 мин.
Элисенваара
19:39
19:40
56 км.
0 ч. 54 мин.
Каменногорск
20:44
20:59
117 км.
1 ч. 59 мин.
Выборг
21:30
21:38
150 км.
2 ч. 45 мин.
Удельная
22:33
22:34
265 км.
3 ч. 48 мин.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
22:43
272 км.
3 ч. 58 мин.
