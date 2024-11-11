Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 059А Санкт-Петербург — Нижний Новгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
18:15
14 ч. 15 мин.
08:30
12
Маршрут следования поезда 059А Санкт-Петербург — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
20:49
20:50
160 км.
2 ч. 34 мин.
Окуловка
21:37
21:38
241 км.
3 ч. 22 мин.
Угловка
21:54
21:55
260 км.
3 ч. 39 мин.
Бологое-Московское
22:31
22:57
310 км.
4 ч. 16 мин.
Тверь
00:24
00:26
470 км.
6 ч. 9 мин.
Москва
Восточный Вокзал
02:53
03:08
632 км.
8 ч. 38 мин.
Владимир
05:10
05:38
808 км.
10 ч. 55 мин.
Ковров 1
06:22
06:24
868 км.
12 ч. 7 мин.
Ильино
07:24
07:26
968 км.
13 ч. 9 мин.
Дзержинск
07:47
07:49
1001 км.
13 ч. 32 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:30
1033 км.
14 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Очень крутая поездка оказалась!!!! Вагон новый, чистый, комфортный, Даже ДУШ имеется (но пробовать туда ходить я не решилась), в поезде даже появились двойные жалюзи, что вообще ввергло меня в дикий восторг! Спасибо за крутую поездку! Респект и уважуха!
Поезд обновили и он стал даже дышать чистотой. Очень довольна поездкой Конечно же если бы билет был подешевле, то вообще было бы очень классно.
Очень понравилась поездка, пасибо!
В 6 вагоне ехала 9 сентября 2021 года – понравилось все. Если бы еще была возможность выбрать чтобы в вагоне были пассажиры без детей то я бы так и сделала. Очень напрягали бегающие по вагону дети туда-сюда. Хочется тишины и спокойствия в дорогеэ
Спасибо за хороший поезд и обслуживание. Персонал очень хороший.
Очень напрягал кондиционер который был постоянно включен и который (как мне сказала проводница) выключить ну никак нельзя. Пришлось закутаться как капуста и сидеть всю дорогу мерзнуть. Все хорошо но как всегда есть нюанс.