Маршрут следования поезда 235А Санкт-Петербург — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:00
22:01
116 км.
1 ч. 55 мин.
Малая Вишера
22:28
22:29
159 км.
2 ч. 23 мин.
Окуловка
23:19
23:20
240 км.
3 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
00:07
00:19
310 км.
4 ч. 2 мин.
Тверь
01:47
01:49
470 км.
5 ч. 42 мин.
Рязань 2
06:31
06:57
812 км.
10 ч. 26 мин.
Богоявленск
08:47
08:49
970 км.
12 ч. 42 мин.
Мичуринск
Воронежский
09:32
09:37
1010 км.
13 ч. 27 мин.
Грязи
Воронежские
10:22
10:27
1066 км.
14 ч. 17 мин.
Воронеж 1
12:10
1169 км.
16 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в 6 вагоне на 25 месте. Поездка НЕ понравилась. Потому что розетки не работали, сам вагон старый и раздолбанный, из кона дуло, в вагоне было прохладно, шторка для закрытия окна на ночью, чтобы и не дуло и чтобы от света закрыться тоже не работала. Все очень плохо!
Понравился только проводник, звали его Олег. Он старался сделать нашу поездку максимально комфортной. Обслуживал как нужно, и даже больше. А вот вагон старый и вонючий свинарник.
У нас в вагоне был рабочий только один туалет. Люди постоянно ходили и толпились. Иногда приходили из соседнего вагона, потому что у них там тоже были какие-то проблемы с туалетом. По итогу бумага закончилась через час и появилась заново только под конец поездки. Считаю что цена не соответствует качеству.
Туалет вообще дикость, ехала в плацкарте. Я уже думала что таких туалетов в помине нет и они сгинули где-то вместе с советским союзом но я ошибалась. Постоянно туда сюда ходили пассажиры и ляпали дверьми сильно, не давали ночью поспать.
Возник казус- кто-то что то там напутал и одной девушке и женщине продали билеты на одно и то же место. Пришел разбираться начальник поезда и вел себя как мудак. Почему-то на повышенных тонах общался, видно было что девушку это даже напугало. Если бы я не вмешался, то не знаю чем бы кончилось. Но я габаритный, когда начальник увидел что вмешался сразу притих. Совсем там оборзели.