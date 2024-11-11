Маршрут следования и продажа билетов
18:06
1 д. 1 ч. 12 мин.
19:18
19
Маршрут следования поезда 079Ч Санкт-Петербург — Калининград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Калининград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батецкая
20:16
20:18
141 км.
2 ч. 10 мин.
Дно
21:33
22:25
234 км.
3 ч. 27 мин.
Сущево
23:39
23:40
324 км.
5 ч. 33 мин.
Новосокольники
00:52
01:21
399 км.
6 ч. 46 мин.
Невель 2
02:08
02:10
437 км.
8 ч. 2 мин.
Витебск
03:36
04:12
529 км.
9 ч. 30 мин.
Летцы
04:34
04:35
545 км.
10 ч. 28 мин.
Полоцк
05:36
06:10
623 км.
11 ч. 30 мин.
Крулевщизна
07:22
07:24
704 км.
13 ч. 16 мин.
Молодечно
08:43
08:59
803 км.
14 ч. 37 мин.
Сморгонь
09:27
09:29
838 км.
15 ч. 21 мин.
Гудогай
09:53
10:33
871 км.
15 ч. 47 мин.
Чернышевское
16:16
16:56
1074 км.
22 ч. 10 мин.
Нестеров
17:11
17:13
1084 км.
23 ч. 5 мин.
Гусев
17:36
17:38
1108 км.
23 ч. 30 мин.
Черняховск
17:58
18:01
1132 км.
23 ч. 52 мин.
Гвардейск
18:39
18:41
1180 км.
1 д. 0 ч. 33 мин.
Калининград Южный
Пассажирский
19:18
1217 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
