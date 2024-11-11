Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 553А Санкт-Петербург — Казань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:50
1 д. 1 ч. 23 мин.
16:13
Маршрут следования поезда 553А Санкт-Петербург — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
21:57
21:59
311 км.
7 ч. 7 мин.
Москва
Курский Вокзал
01:38
01:55
633 км.
10 ч. 48 мин.
Владимир
04:48
05:14
809 км.
13 ч. 58 мин.
Канаш
13:55
14:05
1254 км.
23 ч. 5 мин.
Казань
Пассажирская
16:13
1360 км.
1 д. 1 ч. 23 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Казань Распечатать расписание поезда