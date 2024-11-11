Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 607А Санкт-Петербург — Великие Луки.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
22:30
9 ч. 0 мин.
07:30
21
Маршрут следования поезда 607А Санкт-Петербург — Великие Луки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великие Луки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
22:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Купчино
22:59
23:01
11 км.
0 ч. 29 мин.
Царское Село
23:13
23:15
23 км.
0 ч. 43 мин.
Батецкая
00:51
00:53
142 км.
2 ч. 21 мин.
Уторгош
01:31
01:33
182 км.
3 ч. 1 мин.
Сольцы
01:49
01:51
198 км.
3 ч. 19 мин.
Леменка
02:10
02:12
217 км.
3 ч. 40 мин.
Дно
02:34
02:53
236 км.
4 ч. 4 мин.
Дедовичи
03:24
03:27
266 км.
4 ч. 54 мин.
Судома
03:40
03:43
274 км.
5 ч. 10 мин.
Плотовец
03:56
04:03
284 км.
5 ч. 26 мин.
Чихачево
04:18
04:24
294 км.
5 ч. 48 мин.
Ашево
04:38
04:45
304 км.
6 ч. 8 мин.
Лозовицы
04:59
05:07
313 км.
6 ч. 29 мин.
Сущево
05:20
05:22
324 км.
6 ч. 50 мин.
Загоскино
05:38
05:40
332 км.
7 ч. 8 мин.
Локня
05:56
05:58
347 км.
7 ч. 26 мин.
Стримовичи
06:09
06:10
356 км.
7 ч. 39 мин.
Самолуково
06:22
06:24
366 км.
7 ч. 52 мин.
Новосокольники
06:58
07:01
400 км.
8 ч. 28 мин.
Великие Луки
07:30
425 км.
9 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всю поездку в вагоне ужасный запах "биотуалета", ТВ уже даже и для вида не висел. Обед: вроде и заказали тоже самое, но, ... не съедобно вообще. Минут за 30 до прибытия, когда собирались-одевались, проводник сказал, что у него "застил", предложил нам выйти из купе и подождать. Мы отказались. Если бы при покупке билета была правдивая информация, для нашего путешествия нами был бы выбран другой поезд, а обратно, возможно, и самолёт.
Решил съездить в отпуск на малую родину. Негативные впечатления начались с покупки билета туда. Ходят несколько утренних ласточек, и был двухэтажный поезд. Он подходил, как нельзя лучше, по времени отправления/прибытия, так и тем, что можно было купить место в купе и проехать путь, лежа, с комфортом, а не сидеть 3 часа на неудобных сиденьях ласточки. Билетов на двухэтажку на нужную дату не оказалось.
Хотел полежать в пути, отдохнуть? Ха, посидишь, мы так решили. Обратно взял билет на обычный пассажирский поезд в купе. И что вы думаете? Ржд и его отменяет. Совсем. За несколько дней до отъезда. Вам хорошо отдыхается в отпуске? Беззаботно? Ржд спешит испортить вам отпуск и отнять ваше время на переоформление билетов.
Девушки очень хорошо следили за порядком в вагоне. Запаха туалета, практически, не было. Влажная уборка проводилась регулярно. И вообще, они всячески старались скрасить время пассажиров, находящихся в пути. Всё, что от них зависело, они делали. А вот к руководству РЖД, есть вопросы.
Все-таки, в купе билеты не очень дешёвые и поэтому не мешало бы установить розетки в каждом купе. Платить справедливые зарплаты проводникам. Они сутками находятся в командировке. Это не самые нереальные пожелания. Поэтому, на это нужно обратить внимание. А так-то, пассажиры едущие в поездах, в основном без претензий. Они минималисты.