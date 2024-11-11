Поезд 607А Санкт-Петербург — Великие Луки

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

22:30

Санкт-Петербург

9 ч. 0 мин.

07:30

Великие Луки

21

Маршрут следования поезда 607А Санкт-Петербург — Великие Луки на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Великие Луки с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

22:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Купчино

22:59

2 мин.

23:01

11 км.

0 ч. 29 мин.

Царское Село

23:13

2 мин.

23:15

23 км.

0 ч. 43 мин.

Батецкая

00:51

2 мин.

00:53

142 км.

2 ч. 21 мин.

Уторгош

01:31

2 мин.

01:33

182 км.

3 ч. 1 мин.

Сольцы

01:49

2 мин.

01:51

198 км.

3 ч. 19 мин.

Леменка

02:10

2 мин.

02:12

217 км.

3 ч. 40 мин.

Дно

02:34

19 мин.

02:53

236 км.

4 ч. 4 мин.

Дедовичи

03:24

3 мин.

03:27

266 км.

4 ч. 54 мин.

Судома

03:40

3 мин.

03:43

274 км.

5 ч. 10 мин.

Плотовец

03:56

7 мин.

04:03

284 км.

5 ч. 26 мин.

Чихачево

04:18

6 мин.

04:24

294 км.

5 ч. 48 мин.

Ашево

04:38

7 мин.

04:45

304 км.

6 ч. 8 мин.

Лозовицы

04:59

8 мин.

05:07

313 км.

6 ч. 29 мин.

Сущево

05:20

2 мин.

05:22

324 км.

6 ч. 50 мин.

Загоскино

05:38

2 мин.

05:40

332 км.

7 ч. 8 мин.

Локня

05:56

2 мин.

05:58

347 км.

7 ч. 26 мин.

Стримовичи

06:09

1 мин.

06:10

356 км.

7 ч. 39 мин.

Самолуково

06:22

2 мин.

06:24

366 км.

7 ч. 52 мин.

Новосокольники

06:58

3 мин.

07:01

400 км.

8 ч. 28 мин.

Великие Луки

07:30

425 км.

9 ч. 0 мин.

Информация о поезде 607А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Великие Луки? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 607А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 22:30 и прибывает на конечную станцию Великие Луки в 07:30. Вся дорога занимает 9 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 17 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1534 руб.
  • стоимость купейного места – 4386 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 607А Санкт-Петербург - Великие Луки: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

21 станция

Самая длинная остановка:

19 мин. – станция Дно

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1534 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Аня

    Всю поездку в вагоне ужасный запах "биотуалета", ТВ уже даже и для вида не висел. Обед: вроде и заказали тоже самое, но, ... не съедобно вообще. Минут за 30 до прибытия, когда собирались-одевались, проводник сказал, что у него "застил", предложил нам выйти из купе и подождать. Мы отказались. Если бы при покупке билета была правдивая информация, для нашего путешествия нами был бы выбран другой поезд, а обратно, возможно, и самолёт.

    Ответить
  2. Светлана Тихорчук

    Решил съездить в отпуск на малую родину. Негативные впечатления начались с покупки билета туда. Ходят несколько утренних ласточек, и был двухэтажный поезд. Он подходил, как нельзя лучше, по времени отправления/прибытия, так и тем, что можно было купить место в купе и проехать путь, лежа, с комфортом, а не сидеть 3 часа на неудобных сиденьях ласточки. Билетов на двухэтажку на нужную дату не оказалось.

    Ответить
  3. Вика

    Хотел полежать в пути, отдохнуть? Ха, посидишь, мы так решили. Обратно взял билет на обычный пассажирский поезд в купе. И что вы думаете? Ржд и его отменяет. Совсем. За несколько дней до отъезда. Вам хорошо отдыхается в отпуске? Беззаботно? Ржд спешит испортить вам отпуск и отнять ваше время на переоформление билетов.

    Ответить
  4. Павел

    Девушки очень хорошо следили за порядком в вагоне. Запаха туалета, практически, не было. Влажная уборка проводилась регулярно. И вообще, они всячески старались скрасить время пассажиров, находящихся в пути. Всё, что от них зависело, они делали. А вот к руководству РЖД, есть вопросы.

    Ответить
  5. Жеки чан

    Все-таки, в купе билеты не очень дешёвые и поэтому не мешало бы установить розетки в каждом купе. Платить справедливые зарплаты проводникам. Они сутками находятся в командировке. Это не самые нереальные пожелания. Поэтому, на это нужно обратить внимание. А так-то, пассажиры едущие в поездах, в основном без претензий. Они минималисты.

    Ответить
