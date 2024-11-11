Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 771А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:00
4 ч. 3 мин.
19:03
4
Маршрут следования поезда 771А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
16:54
16:55
310 км.
1 ч. 54 мин.
Тверь
17:53
17:54
470 км.
2 ч. 53 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
19:03
630 км.
4 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
До этого ни разу не ездила на этом поезде, хотя была очень наслышана. Поездка понравилась. В поезде удобные кресла Очень понравилось питание. Проводники профессионалы своего дела. Вели себя очень культурно и вежливо.
Хотелось бы, чтобы проводники, когда проходят мимо и говорят, что у них есть – делали это помедленнее и погромче, потому что ну реально ничего не слышно. Поездкой остался очень доволен.
Ехала с дочкой в детском вагоне! Это было просто супер! Как и то, что ребенку выдали разукрашки. Все очень хорошо организованно в поезде, не придраться! Рекомендую.
Безусловно это один из лучших поездов, на котором я бы очень советовал прокатиться, хотя бы для того, чтобы понять что такое 200 км/ч по железной дороге!
В вагоне не было на местах розеток для подзарядки телефонов. Считаю это вопиющим упущением со стороны руководства РЖД, потому что сейчас у каждого есть смартфон который нужно подзаряжать. А за 4 часа поездки батарея сильно подсаживается.