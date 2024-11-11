Маршрут следования и продажа билетов
16:28
1 д. 20 ч. 32 мин.
13:00
29
Маршрут следования поезда 259А Санкт-Петербург — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
16:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
18:39
18:40
116 км.
2 ч. 11 мин.
Малая Вишера
19:13
19:14
159 км.
2 ч. 45 мин.
Окуловка
20:06
20:07
240 км.
3 ч. 38 мин.
Бологое-Московское
21:25
21:57
310 км.
4 ч. 57 мин.
Тверь
00:01
00:03
470 км.
7 ч. 33 мин.
Москва
Восточный Вокзал
02:45
03:20
632 км.
10 ч. 17 мин.
Узловая 1
Московской жд
07:44
07:48
832 км.
15 ч. 16 мин.
Ефремов
09:30
09:32
924 км.
17 ч. 2 мин.
Елец
10:49
11:20
990 км.
18 ч. 21 мин.
Липецк
12:27
12:32
1060 км.
19 ч. 59 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:02
16:07
1171 км.
23 ч. 34 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:23
17:28
1246 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Россошь
19:20
19:35
1334 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Кутейниково
21:15
21:17
1436 км.
1 д. 4 ч. 47 мин.
Миллерово
22:13
22:15
1491 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Каменская
23:37
23:39
1557 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Лихая
00:05
00:29
1576 км.
1 д. 7 ч. 37 мин.
Зверево
01:00
01:02
1592 км.
1 д. 8 ч. 32 мин.
Сулин
01:27
01:29
1607 км.
1 д. 8 ч. 59 мин.
Шахтная
02:05
02:07
1625 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Новочеркасск
02:50
02:52
1661 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
03:43
04:00
1699 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Староминская-Тимашевск
05:27
05:29
1790 км.
1 д. 12 ч. 59 мин.
Каневская
06:17
06:19
1837 км.
1 д. 13 ч. 49 мин.
Брюховецкая
06:51
06:53
1869 км.
1 д. 14 ч. 23 мин.
Краснодар 1
08:53
09:02
1955 км.
1 д. 16 ч. 25 мин.
Абинская
10:45
10:47
2023 км.
1 д. 18 ч. 17 мин.
Анапа
13:00
2088 км.
1 д. 20 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Хороший поезд! Чисто, уютно и удобно. Очень понравились приветливые проводницы. Впечатление испортил неприятный запах в вагоне, хотя проводницы постоянно убирались и мыли.
Всё идеально! В дороге проводники вагон несколько раз убирали. Постоянно мылись туалеты, и принадлежности в них пополнялись по мере необходимости. Кипяток был всегда. Полки удобные, мягкие, с новой обивкой. Ехали с комфортом и без опозданий!
Добрый вечер. Что происходит с питанием? Едут дети сутки и 20 часов, а питания горячего не предусмотрено. заказать можно только в пункте отправления, а нам важно накормить детей на следующий день. Горячая линия говорит одно. А на сайте по факту другое.
АААА! Что за поезд жесть просто! Да он старше даже чем моя прабабушка! Один туалет только работал, туалет старого образца. Ни о каких БИО речи даже быть не может! Умывальник был вообще поломан, вода еле текла. Было душно потому что кондиционер неработал. В общем адский поезд.
Сели, проехали 3 часа, сломался туалет. Проехали еще 2 часа – сломался второй туалет. Вот это НАДЕЖНОСТЬ! Даже из закрытого туалета сильно воняло. А бегать постоянно с детьми в другой вагон это вообще не дело.
Вагон очень современный и комфортный. Персонал внимателен. Кондиционер работал исправно, в вагоне было не жарко. Кофе только противный, лучше пейте чай.
15 вагон – это котел в аду. Жара была такая что хотелось просто разбить окно и подышать свежим воздухом. Кондиционер не работал. Внутри было 33 градуса, обливались потом и метали о том, чтобы сходить в душ!!!!!!!
Кондер не справлялся с жарой. Но работал и на том спасибо. Вагон конечно в печальном состоянии. Я вот одного не могу понять – почему поезд считается скорым, когда он стоит по 40 минут на остановках некоторых?! Логики нет вообще у этих РЖДшников.
Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!