Поезд 259А Санкт-Петербург — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:28

Санкт-Петербург

1 д. 20 ч. 32 мин.

13:00

Анапа

29

Маршрут следования поезда 259А Санкт-Петербург — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

16:28

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чудово-Московское

18:39

1 мин.

18:40

116 км.

2 ч. 11 мин.

Малая Вишера

19:13

1 мин.

19:14

159 км.

2 ч. 45 мин.

Окуловка

20:06

1 мин.

20:07

240 км.

3 ч. 38 мин.

Бологое-Московское

21:25

32 мин.

21:57

310 км.

4 ч. 57 мин.

Тверь

00:01

2 мин.

00:03

470 км.

7 ч. 33 мин.

Москва
Восточный Вокзал

02:45

35 мин.

03:20

632 км.

10 ч. 17 мин.

Узловая 1
Московской жд

07:44

4 мин.

07:48

832 км.

15 ч. 16 мин.

Ефремов

09:30

2 мин.

09:32

924 км.

17 ч. 2 мин.

Елец

10:49

31 мин.

11:20

990 км.

18 ч. 21 мин.

Липецк

12:27

5 мин.

12:32

1060 км.

19 ч. 59 мин.

Придача
Воронеж-Южный

16:02

5 мин.

16:07

1171 км.

23 ч. 34 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

17:23

5 мин.

17:28

1246 км.

1 д. 0 ч. 55 мин.

Россошь

19:20

15 мин.

19:35

1334 км.

1 д. 2 ч. 52 мин.

Кутейниково

21:15

2 мин.

21:17

1436 км.

1 д. 4 ч. 47 мин.

Миллерово

22:13

2 мин.

22:15

1491 км.

1 д. 5 ч. 45 мин.

Каменская

23:37

2 мин.

23:39

1557 км.

1 д. 7 ч. 9 мин.

Лихая

00:05

24 мин.

00:29

1576 км.

1 д. 7 ч. 37 мин.

Зверево

01:00

2 мин.

01:02

1592 км.

1 д. 8 ч. 32 мин.

Сулин

01:27

2 мин.

01:29

1607 км.

1 д. 8 ч. 59 мин.

Шахтная

02:05

2 мин.

02:07

1625 км.

1 д. 9 ч. 37 мин.

Новочеркасск

02:50

2 мин.

02:52

1661 км.

1 д. 10 ч. 22 мин.

Ростов
Главный

03:43

17 мин.

04:00

1699 км.

1 д. 11 ч. 15 мин.

Староминская-Тимашевск

05:27

2 мин.

05:29

1790 км.

1 д. 12 ч. 59 мин.

Каневская

06:17

2 мин.

06:19

1837 км.

1 д. 13 ч. 49 мин.

Брюховецкая

06:51

2 мин.

06:53

1869 км.

1 д. 14 ч. 23 мин.

Краснодар 1

08:53

9 мин.

09:02

1955 км.

1 д. 16 ч. 25 мин.

Абинская

10:45

2 мин.

10:47

2023 км.

1 д. 18 ч. 17 мин.

Анапа

13:00

2088 км.

1 д. 20 ч. 32 мин.

Информация о поезде 259А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 259А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 16:28 и прибывает на конечную станцию Анапа в 13:00. Вся дорога занимает 1 д. 20 ч. 32 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 ч. 31 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 5539 руб.
  • стоимость купейного места – 15813 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 259А Санкт-Петербург - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

29 станций

Самая длинная остановка:

35 мин. – станция Москва (Восточный Вокзал)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

5539 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Яна Москвина

    Хороший поезд! Чисто, уютно и удобно. Очень понравились приветливые проводницы. Впечатление испортил неприятный запах в вагоне, хотя проводницы постоянно убирались и мыли.

  2. Кузин Артём

    Всё идеально! В дороге проводники вагон несколько раз убирали. Постоянно мылись туалеты, и принадлежности в них пополнялись по мере необходимости. Кипяток был всегда. Полки удобные, мягкие, с новой обивкой. Ехали с комфортом и без опозданий!

  3. Татьяна

    Добрый вечер. Что происходит с питанием? Едут дети сутки и 20 часов, а питания горячего не предусмотрено. заказать можно только в пункте отправления, а нам важно накормить детей на следующий день. Горячая линия говорит одно. А на сайте по факту другое.

  4. Маша

    АААА! Что за поезд жесть просто! Да он старше даже чем моя прабабушка! Один туалет только работал, туалет старого образца. Ни о каких БИО речи даже быть не может! Умывальник был вообще поломан, вода еле текла. Было душно потому что кондиционер неработал. В общем адский поезд.

  5. Игорь Валерьевич

    Сели, проехали 3 часа, сломался туалет. Проехали еще 2 часа – сломался второй туалет. Вот это НАДЕЖНОСТЬ! Даже из закрытого туалета сильно воняло. А бегать постоянно с детьми в другой вагон это вообще не дело.

  6. Екатерина

    Вагон очень современный и комфортный. Персонал внимателен. Кондиционер работал исправно, в вагоне было не жарко. Кофе только противный, лучше пейте чай.

  7. Наталия Конюх

    15 вагон – это котел в аду. Жара была такая что хотелось просто разбить окно и подышать свежим воздухом. Кондиционер не работал. Внутри было 33 градуса, обливались потом и метали о том, чтобы сходить в душ!!!!!!!

  8. Дмитрий

    Кондер не справлялся с жарой. Но работал и на том спасибо. Вагон конечно в печальном состоянии. Я вот одного не могу понять – почему поезд считается скорым, когда он стоит по 40 минут на остановках некоторых?! Логики нет вообще у этих РЖДшников.

  9. Константин

    Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
