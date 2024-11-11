Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 813В Санкт-Петербург — Псков.
20:20
3 ч. 27 мин.
23:47
7
Маршрут следования поезда 813В Санкт-Петербург — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аэропорт
20:32
20:33
10 км.
0 ч. 12 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
20:53
20:54
41 км.
0 ч. 33 мин.
Луга 1
21:49
22:09
132 км.
1 ч. 29 мин.
Плюсса
22:43
22:44
177 км.
2 ч. 23 мин.
Струги Красные
23:01
23:02
199 км.
2 ч. 41 мин.
Псков
Пассажирский
23:47
266 км.
3 ч. 27 мин.
