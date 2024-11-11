Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 781М Санкт-Петербург — Хельсинки (Финляндия). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
06:40
4 ч. 30 мин.
11:10
8
Маршрут следования поезда 781М Санкт-Петербург — Хельсинки (Финляндия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Хельсинки (Финляндия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
06:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выборг
07:35
07:45
122 км.
0 ч. 55 мин.
Вайниккала
09:07
09:14
151 км.
2 ч. 27 мин.
Коувола
09:53
09:55
237 км.
3 ч. 13 мин.
Лахти
10:19
10:21
295 км.
3 ч. 39 мин.
Тиккурила
10:53
10:54
377 км.
4 ч. 13 мин.
Пасила
11:04
11:05
389 км.
4 ч. 24 мин.
Хельсинки
11:10
392 км.
4 ч. 30 мин.
