Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 224Ь Псков — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 224Ь Псков — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
19:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струги Красные
20:07
20:09
67 км.
1 ч. 0 мин.
Плюсса
20:31
20:33
89 км.
1 ч. 24 мин.
Луга 1
21:12
21:14
134 км.
2 ч. 5 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
23:13
23:59
267 км.
4 ч. 6 мин.
Окуловка
04:02
04:04
508 км.
8 ч. 55 мин.
Бологое-Московское
04:49
05:19
578 км.
9 ч. 42 мин.
Вышний Волочек
05:57
05:59
621 км.
10 ч. 50 мин.
Тверь
07:11
07:13
737 км.
12 ч. 4 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:05
897 км.
14 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Между сидениями подлокотники вообще не поднимаются. Попросил проводницу сделать чай, так у нее было такое удивленное лицо, как будто я ей что-то незаконное хотел продать. Вообще какая-то странная попалась.
Из плюсов то, что достаточно места для того, чтобы можно было вдоволь вытянуть ноги (муж оценил). В Питере поезд долго стоит, но терпимо. Ночью было очень холодно ехать в вагоне, не смотря на то что это был август.
Билеты не дорогие, и это огромный плюс! Конечно, вагон был тоже не в самом лучшем состоянии, но тут мне удалось сэкономить и я за это очень доволен.
Почему нет отдельного вагона для пассажиров с животными? Владельцы мелких собачек вообще страх потеряли – отпускают их во время движения бегать по вагону и совершенно не контролируют. ВО время поездки одна такая собачка чуть мне часть сумочки не отгрызла, которая болталась. Безобразие.
Спасибо за приятные эмоции от поездки!!!!)))) )Мне все понравилось! Поезд отличный, давно не путешествовала на поезде, поэтому для меня это очень волнительное занятие. Пассажиры попались хорошие! За поездку один раз выключился свет по непонятной причине на минут 20, потом все включилось обратно.