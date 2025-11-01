Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 310А Москва — Сонково на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Сонково с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
14:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
16:09
16:10
160 км.
1 ч. 44 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
22:05
22:48
628 км.
7 ч. 40 мин.
Мга
23:39
23:41
667 км.
9 ч. 14 мин.
Кириши
00:39
00:44
730 км.
10 ч. 14 мин.
Будогощь
01:13
01:15
760 км.
10 ч. 48 мин.
Тальцы-Мологские
01:49
01:51
787 км.
11 ч. 24 мин.
Хотцы
02:16
02:17
800 км.
11 ч. 51 мин.
Неболчи
02:37
02:39
813 км.
12 ч. 12 мин.
Окулово
02:57
02:58
824 км.
12 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 169км
03:03
03:04
826 км.
12 ч. 38 мин.
Теребутенец
03:20
03:21
833 км.
12 ч. 55 мин.
Киприя
03:37
03:38
843 км.
13 ч. 12 мин.
Анциферово-Мологское
03:55
03:56
853 км.
13 ч. 30 мин.
Ракитино
04:17
04:18
864 км.
13 ч. 52 мин.
Песь
04:32
04:33
873 км.
14 ч. 7 мин.
Хвойная
04:49
05:16
882 км.
14 ч. 24 мин.
Кушавера
05:33
05:35
891 км.
15 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 246км
05:46
05:47
896 км.
15 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 256км
05:59
06:00
995 км.
15 ч. 34 мин.
Кабожа
06:13
06:15
1104 км.
15 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 273км
06:29
06:30
1111 км.
16 ч. 4 мин.
Бугры
06:41
06:43
1116 км.
16 ч. 16 мин.
Абросово
07:02
07:04
1127 км.
16 ч. 37 мин.
Дуневка
07:27
07:28
1139 км.
17 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 309км
07:36
07:37
1143 км.
17 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 312км
07:43
07:44
1146 км.
17 ч. 18 мин.
Пестово
07:54
07:59
1151 км.
17 ч. 29 мин.
Приданиха
08:24
08:25
1169 км.
17 ч. 59 мин.
Сандово
08:50
08:52
1188 км.
18 ч. 25 мин.
Топорово
09:40
09:41
1209 км.
19 ч. 15 мин.
Овинище 1
10:05
10:07
1226 км.
19 ч. 40 мин.
Красный Холм
11:10
11:15
1258 км.
20 ч. 45 мин.
Дор
11:35
11:36
1273 км.
21 ч. 10 мин.
Сонково
11:58
1288 км.
21 ч. 33 мин.
