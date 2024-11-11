Маршрут следования и продажа билетов
23:04
7 ч. 12 мин.
06:16
Маршрут следования поезда 025А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
02:30
02:31
310 км.
3 ч. 26 мин.
Тверь
04:15
04:17
470 км.
5 ч. 11 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
06:16
630 км.
7 ч. 12 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Быстрый и комфортный способ попасть в Тверь из Питера. Рекомендую
Отличный поезд, часто на нем езжу в Москву по рабочим вопросам. Выбираю исключительно из-за скорости и отсутствия остановок.
Мы ехали этим поездом, потому что его выбрал муж. Я была не против и по итогу мы поездкой оказались очень довольны. Если уже придираться, то я могу найти лишь один маленький минус – это то, что кровати сами по себе немножко жестковаты)))) Но это лично мои ощущения))))
Два этажа, быстро и в срок доставил в Москву. Единственное что доставило дискомфорт – это отсутствие Wi-Fi
В поезде не было завтрака и не было вагона ресторана! Захочешь поесть нормально как человек, не получится. В остальном все на своём месте.