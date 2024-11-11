Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 825В Санкт-Петербург — Сортавала.
08:30
3 ч. 55 мин.
12:25
6
Маршрут следования поезда 825В Санкт-Петербург — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
08:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Девяткино
08:48
08:49
11 км.
0 ч. 18 мин.
Сосново
09:36
09:37
67 км.
1 ч. 6 мин.
Приозерск
10:23
10:24
121 км.
1 ч. 53 мин.
Кузнечное
10:39
10:59
135 км.
2 ч. 9 мин.
Сортавала
12:25
212 км.
3 ч. 55 мин.
