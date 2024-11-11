Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 271А Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 271А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
01:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
03:57
03:58
160 км.
2 ч. 18 мин.
Окуловка
04:57
04:58
241 км.
3 ч. 18 мин.
Лыкошино
05:23
05:24
279 км.
3 ч. 44 мин.
Бологое-Московское
05:49
06:01
310 км.
4 ч. 10 мин.
Тверь
09:22
09:23
470 км.
7 ч. 43 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
12:23
630 км.
10 ч. 44 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ужасные условия, я думала что не доеду и умру где-нибудь по дороге. Кондиционер вообще не работал, за окном была жара +35. В придачу еще сломался туалет и пришлось терпеть до москвы.
Ехал 22 февраля 2021 года. В поезде было очень холодно. Если едете зимой обязательно одевайтесь тепло и в идеале берите с собой плед. В вагоне хоть и было отопление оно было очень слабое.
20 июня 2021 купе. На верхней полке было очень жарко, кондиционер не работал. Ехали и обливались потом.
Неудобное время прибытия в москву как раз к пробкам. С покупкой билетов была проблема – в следующий раз чтобы не стоять эти очереди на таком сайте куплю через интернет. Проводница была не очень. Всю дорогу не было ее видно. Сама по себе, люди сами по себе.
В нашем вагоне ехала многодетная мать с детьми. Они орали и бегали по вагону. Сутра невозможно было выспаться. То это не так, то то не то. Весь вагон разбудили.
Цена билета не соответствует качеству. Туалет был засран. Матрасы с пятнами подозреваю обоссаны когда-то. Проводница более-менее, но замученная какая-то. Про туалет лучше промолчу. Век бы в такие не ходить.