Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 247А Санкт-Петербург — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 247А Санкт-Петербург — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:39
00:40
160 км.
2 ч. 8 мин.
Окуловка
01:32
01:33
241 км.
3 ч. 1 мин.
Бологое-Московское
02:19
02:21
311 км.
3 ч. 48 мин.
Тверь
04:07
04:09
471 км.
5 ч. 36 мин.
Москва
Восточный Вокзал
07:29
07:44
633 км.
8 ч. 58 мин.
Тула
Московский Вокзал
10:47
11:19
806 км.
12 ч. 16 мин.
Узловая 1
Московской жд
12:34
12:38
852 км.
14 ч. 3 мин.
Жданка
13:09
13:11
874 км.
14 ч. 38 мин.
Ефремов
14:57
14:59
944 км.
16 ч. 26 мин.
Елец
16:22
16:53
1010 км.
17 ч. 51 мин.
Липецк
18:04
18:19
1080 км.
19 ч. 33 мин.
Придача
Воронеж-Южный
22:15
22:20
1191 км.
23 ч. 44 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:30
23:35
1266 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Россошь
01:12
01:27
1354 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Кутейниково
03:03
03:04
1456 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Миллерово
03:56
03:58
1511 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Каменская
05:04
05:06
1577 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Лихая
05:31
05:51
1596 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Сулин
06:37
06:39
1627 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Шахтная
07:10
07:12
1645 км.
1 д. 8 ч. 39 мин.
Новочеркасск
08:23
08:25
1681 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
09:13
09:30
1719 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Тимашевская
12:35
13:29
1904 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Варениковская
16:06
16:11
2018 км.
1 д. 17 ч. 35 мин.
Анапа
17:50
2050 км.
1 д. 19 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагоны прекрасные, чистые. Но ночью было жутко холодно, замерзла как на северном полюсе. В туалете периодически мигал свет.
По ходу движения проводницы много раз проводили влажную уборку, общая чистота вагона очень понравилась. Общались со всеми пассажирами очень приветливо и приятно. Очень понравилось как работал проводник Николай, сразу видно профессионал своего дела.
Хороший поезд, постельное белье буквально хрустело от чистоты и белезны. В вагоне чисто, проводницы замечательные девушки. Туалеты чистые, несколько раз проводили уборку. Поездкой остался в полной мере доволен.
Добрый вечер! Приятные доброжелательные и вежливые проводницы, чистые вагоны и интересные собеседники – все это было в моем небольшом путешествии! Я очень благодарна всем попутчиками и обслуживающему персоналу.
Брал билеты с этого сайта прямо в интернете впервые. Все прошло идеально. Поезд отличный, проводница сразу сориентировала что и куда. Единственным недостатком считаю, что нельзя как-то отдельно от всех регулировать свой кондиционер. Когда не дует – становится жарко, когда включается – холодно.