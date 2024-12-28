Маршрут следования поезда 217У Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батецкая
21:34
21:36
141 км.
2 ч. 27 мин.
Уторгош
22:14
22:16
181 км.
3 ч. 7 мин.
Сольцы
22:32
22:34
197 км.
3 ч. 25 мин.
Дно
23:08
23:11
235 км.
4 ч. 1 мин.
Новосокольники
01:32
01:50
399 км.
6 ч. 25 мин.
Великие Луки
02:25
03:08
424 км.
7 ч. 18 мин.
Западная Двина
04:45
04:57
517 км.
9 ч. 38 мин.
Нелидово
06:20
06:35
560 км.
11 ч. 13 мин.
Оленино
07:23
07:35
603 км.
12 ч. 16 мин.
Ржев-Балтийский
08:45
09:30
654 км.
13 ч. 38 мин.
Вязьма
11:41
12:07
769 км.
16 ч. 34 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
15:08
984 км.
20 ч. 1 мин.
