Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 079А Санкт-Петербург — Волгоград.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
20:32
1 д. 8 ч. 26 мин.
04:58
31
Маршрут следования поезда 079А Санкт-Петербург — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
22:56
22:57
160 км.
2 ч. 24 мин.
Окуловка
23:46
23:47
241 км.
3 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
00:31
00:32
311 км.
3 ч. 59 мин.
Тверь
02:15
02:16
471 км.
5 ч. 43 мин.
Москва
Курский Вокзал
04:12
04:53
633 км.
7 ч. 40 мин.
Ожерелье
06:48
07:14
746 км.
10 ч. 16 мин.
Венев
08:14
08:16
796 км.
11 ч. 42 мин.
Узловая 1
Московской жд
09:04
09:08
837 км.
12 ч. 32 мин.
Жданка
09:34
09:36
859 км.
13 ч. 2 мин.
Волово
10:15
10:17
884 км.
13 ч. 43 мин.
Ефремов
11:31
11:33
930 км.
14 ч. 59 мин.
Елец
13:02
13:36
996 км.
16 ч. 30 мин.
Липецк
14:50
15:01
1066 км.
18 ч. 18 мин.
Грязи
Воронежские
15:55
16:25
1095 км.
19 ч. 23 мин.
Плавица
17:12
17:14
1134 км.
20 ч. 40 мин.
Добринка
17:32
17:40
1145 км.
21 ч. 0 мин.
Оборона
18:08
18:16
1168 км.
21 ч. 36 мин.
Токаревка
18:43
18:45
1195 км.
22 ч. 11 мин.
Жердевка
19:13
19:18
1223 км.
22 ч. 41 мин.
Терновка
19:45
19:47
1241 км.
23 ч. 13 мин.
Народная
20:11
20:13
1259 км.
23 ч. 39 мин.
Грибановка
20:35
20:40
1276 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Борисоглебск
21:05
21:10
1291 км.
1 д. 0 ч. 33 мин.
Поворино
21:50
22:30
1311 км.
1 д. 1 ч. 18 мин.
Алексиково
23:06
23:09
1337 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
Филоново
23:59
00:03
1390 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Себряково
01:16
01:18
1455 км.
1 д. 4 ч. 44 мин.
Арчеда
02:12
02:15
1499 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Иловля 1
03:18
03:21
1554 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Волгоград 1
04:58
1630 км.
1 д. 8 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Хочу написать отзыв об этом поезде! Понравилось отношение персонала к пассажирам и общая чистота. Не понравилось состояние вагонов – они просто убитые. Я ездила на многих поездах и на разных направлениях. Это именно тот случай, когда вагоны были почти что самые плохие за весь мой опыт передвижения по РЖД.
Спасибо за поездку. В вагоне было тепло, хорошее отопление. Постельное белье выдавали чистое с приятным запахом. Проводница быстро обслуживала.
Не понравилось, что в вагонах вечером выключили свет уже в 9 часов. Когда хотелось еще почитать книгу и вообще – не ложиться спать. Когда уже смогут продумать индивидуальные светильники, чтобы можно было ложится спать тогда, когда ТЕБЕ хочется?
Было немного дущно. Сама поездка прошла очень хорошо. Проводницы были очень внимательны и вежливы. Все рассказали и показали. Благодарен.
Купили билеты онлайн на этом сайте. Спасибо – все прошло хорошо! О поездке. Поезд попался не сильно добитый, что нас очень порадовало. Так как до этого ехали на вообще развалюхе. В купе было очень чисто и уютно. Ничего плохого не могу сказать о сервисе.