12
Маршрут следования поезда 263А Санкт-Петербург — Орел на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Орел с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:58
00:59
160 км.
1 ч. 54 мин.
Бологое-Московское
02:33
02:34
311 км.
3 ч. 29 мин.
Спирово
03:27
03:28
386 км.
4 ч. 23 мин.
Тверь
04:18
04:19
470 км.
5 ч. 14 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:41
07:20
632 км.
7 ч. 37 мин.
Тула
Московский Вокзал
10:40
10:44
805 км.
11 ч. 36 мин.
Щекино
11:10
11:12
826 км.
12 ч. 6 мин.
Плавск
11:43
11:45
861 км.
12 ч. 39 мин.
Скуратово
12:08
12:10
885 км.
13 ч. 4 мин.
Мценск
12:42
12:44
928 км.
13 ч. 38 мин.
Орел
13:30
974 км.
14 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Поездка оказалась комфортной и приятной. В вагоне чисто и аккуратно. Персонал в виде двух проводниц делал свою работу на 5+! Не понравился только матрас, который был очень старым и я думала что из него вообще какие-нибудь клопы посыпятся, если сильно дернуть. Но не посыпались.
Было бы очень хорошо если бы руководство железной дороги позаботилось о том, чтобы пассажирам которые курят было где это делать. В старых поездах предусмотрены специальные курилки, в этом поезде ничего такого нет. Или нарушай закон и выходи в тамбур или на станциях.
Впервые за все мои поездки на поездах я увидел, что туалеты мыли аж 2 раза! В туалетах было чисто как в купе. Очень хорошие проводницы в этот раз попались.
Первое что хотела бы отметить – это кристальную чистоту в вагоне. Очень все вымыто и не смотря на то что вагон уже не новый – ехать в нем приятно. Второе – это отношение к пассажирам со стороны проводника. Вежливое и тактичное.
Спасибо за поездку Все понравилось! Чисто! Приятно! Ничем не воняло! (один раз ехала воняло какой-то сыростью). Поезд ехал ровно по расписанию.