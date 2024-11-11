Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 187А Санкт-Петербург — Смоленск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 187А Санкт-Петербург — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
01:26
01:27
471 км.
6 ч. 51 мин.
Москва
Курский Вокзал
03:22
04:14
633 км.
8 ч. 47 мин.
Вязьма
08:00
08:35
852 км.
13 ч. 25 мин.
Дурово
09:50
10:08
912 км.
15 ч. 15 мин.
Смоленск
Центральный
12:26
1004 км.
17 ч. 51 мин.
