Маршрут следования и продажа билетов
21:46
18 ч. 16 мин.
16:02
Маршрут следования поезда 243Ч Санкт-Петербург — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
21:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батецкая
23:51
23:54
141 км.
2 ч. 5 мин.
Уторгош
00:31
00:33
181 км.
2 ч. 45 мин.
Сольцы
00:47
00:49
197 км.
3 ч. 1 мин.
Дно
01:22
01:48
235 км.
3 ч. 36 мин.
Дедовичи
02:19
02:21
265 км.
4 ч. 33 мин.
Сущево
03:20
03:22
325 км.
5 ч. 34 мин.
Локня
03:56
03:59
349 км.
6 ч. 10 мин.
Новосокольники
04:50
05:19
402 км.
7 ч. 4 мин.
Невель 2
06:12
06:16
440 км.
8 ч. 26 мин.
Городок
07:06
07:08
501 км.
9 ч. 20 мин.
Витебск
07:40
08:02
533 км.
9 ч. 54 мин.
Лиозно
08:49
08:51
576 км.
11 ч. 3 мин.
Рудня
09:21
09:25
594 км.
11 ч. 35 мин.
Голынки
09:48
09:50
616 км.
12 ч. 2 мин.
Смоленск
Центральный
10:35
11:43
658 км.
12 ч. 49 мин.
Рябцево
12:23
12:24
684 км.
14 ч. 37 мин.
Починок
12:51
12:53
710 км.
15 ч. 5 мин.
Рославль 1
13:42
13:54
767 км.
15 ч. 56 мин.
Дубровка
14:38
14:44
817 км.
16 ч. 52 мин.
Жуковка
15:06
15:11
840 км.
17 ч. 20 мин.
Брянск Орловский
16:02
894 км.
18 ч. 16 мин.
