Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 279А Санкт-Петербург — Таганрог. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 279А Санкт-Петербург — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
21:05
21:06
160 км.
2 ч. 36 мин.
Окуловка
22:47
22:48
241 км.
4 ч. 18 мин.
Бологое-Московское
23:47
23:59
311 км.
5 ч. 18 мин.
Вышний Волочек
00:33
00:34
354 км.
6 ч. 4 мин.
Тверь
02:30
02:32
470 км.
8 ч. 1 мин.
Москва
Восточный Вокзал
05:12
05:27
632 км.
10 ч. 43 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:34
09:04
805 км.
14 ч. 5 мин.
Узловая 1
Московской жд
10:22
10:24
851 км.
15 ч. 53 мин.
Ефремов
12:08
12:10
943 км.
17 ч. 39 мин.
Елец
13:48
14:22
1009 км.
19 ч. 19 мин.
Липецк
15:33
15:42
1079 км.
21 ч. 4 мин.
Усмань
17:39
17:41
1141 км.
23 ч. 10 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:05
19:10
1198 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:20
20:25
1273 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Евдаково
21:04
21:06
1303 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Россошь
22:07
22:40
1362 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Зайцевка
23:44
23:45
1427 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Кутейниково
00:23
00:25
1464 км.
1 д. 5 ч. 54 мин.
Миллерово
01:13
01:15
1519 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Каменская
02:08
02:10
1585 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Лихая
02:34
02:39
1604 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Зверево
03:05
03:07
1620 км.
1 д. 8 ч. 36 мин.
Шахтная
03:50
03:52
1653 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Новочеркасск
04:25
04:27
1689 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Ростов
Главный
05:15
05:35
1727 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
06:58
1785 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Таганрог Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мне кажется что хуже чем этот поезд – просто не существует! В купе было грязно и отвратительно. Проводникам вообще пофигу что в вагоне происходит. Мне кажется что если бы там убили кого-нибудь, они бы даже глазом не моргнули.
Вагон очень старый. Поезд в целом неприятный. Все заюзанное, пошарпанное. Туалет вообще старый на педальке. Про био тут никто ничего не слышал даже.
Проводницы пол ночи ходили туда сюда из вагона в вагон и разговаривали – не давали нормально заснуть. Мало того что поезд делает остановки и во время остановок тормоза свистели и я просыпалась так они еще и разговаривали громко.
Лучше бы я выбрала самолет а не этот гребаный поезд. В туалет не зайти. В вагоне грязно. Убирались в лучшем случае в прошлом веке. Хотела сэкономить на билете – всю дорогу противно было. Лучше уж переплатить, чем такое.
Воды в кране не было вообще утром. Ни зубы почистить, ни умыться. Все что хотите дополнительно- за деньги и причем с немалой наценкой. Как в ресторане.