Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 121В Санкт-Петербург — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
16:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
18:42
18:43
116 км.
2 ч. 15 мин.
Малая Вишера
19:13
19:14
159 км.
2 ч. 46 мин.
Окуловка
20:06
20:07
240 км.
3 ч. 39 мин.
Бологое-Московское
21:25
21:57
310 км.
4 ч. 58 мин.
Тверь
00:09
00:11
470 км.
7 ч. 42 мин.
Москва
Восточный Вокзал
03:17
03:32
632 км.
10 ч. 50 мин.
Тула
Московский Вокзал
06:21
06:51
805 км.
13 ч. 54 мин.
Узловая 1
Московской жд
08:15
08:19
851 км.
15 ч. 48 мин.
Ефремов
09:58
10:00
943 км.
17 ч. 31 мин.
Елец
11:27
11:58
1009 км.
19 ч. 0 мин.
Липецк
13:21
13:40
1079 км.
20 ч. 54 мин.
Усмань
15:12
15:14
1141 км.
22 ч. 45 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:48
16:53
1198 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:15
18:20
1273 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Россошь
20:01
20:16
1361 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Кутейниково
22:32
22:34
1463 км.
1 д. 6 ч. 5 мин.
Миллерово
23:23
23:25
1518 км.
1 д. 6 ч. 56 мин.
Каменская
00:17
00:19
1584 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Лихая
00:42
00:59
1603 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Зверево
01:25
01:27
1619 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
04:20
04:39
1713 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Староминская-Тимашевск
06:04
06:06
1804 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Тимашевская
07:40
07:54
1901 км.
1 д. 15 ч. 13 мин.
Крымская
10:12
10:16
2009 км.
1 д. 17 ч. 45 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
10:45
11:00
2037 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Новороссийск
11:30
2051 км.
1 д. 19 ч. 3 мин.
