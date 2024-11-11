Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 213Ь Петрозаводск — Псков. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:40
12 ч. 55 мин.
11:35
15
Маршрут следования поезда 213Ь Петрозаводск — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Деревянка
23:10
23:11
25 км.
0 ч. 30 мин.
Пяжиева Сельга
23:22
23:23
33 км.
0 ч. 42 мин.
Ладва
23:39
23:40
48 км.
0 ч. 59 мин.
Пай
23:58
23:59
64 км.
1 ч. 18 мин.
Токари
00:11
00:12
75 км.
1 ч. 31 мин.
Свирь
00:40
01:14
98 км.
2 ч. 0 мин.
Подпорожье
01:29
01:31
103 км.
2 ч. 49 мин.
Лодейное Поле
02:04
02:10
136 км.
3 ч. 24 мин.
Волховстрой 1
03:41
03:46
249 км.
5 ч. 1 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:30
07:09
352 км.
6 ч. 50 мин.
Луга 1
09:27
09:29
488 км.
10 ч. 47 мин.
Плюсса
10:16
10:18
533 км.
11 ч. 36 мин.
Струги Красные
10:39
10:41
555 км.
11 ч. 59 мин.
Псков
Пассажирский
11:35
622 км.
12 ч. 55 мин.
