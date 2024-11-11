Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 259Ч Санкт-Петербург — Липецк. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:27
19 ч. 37 мин.
15:04
11
Маршрут следования поезда 259Ч Санкт-Петербург — Липецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Липецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
22:23
22:24
160 км.
2 ч. 56 мин.
Окуловка
23:16
23:17
241 км.
3 ч. 49 мин.
Бологое-Московское
00:01
00:47
311 км.
4 ч. 34 мин.
Вышний Волочек
01:22
01:23
354 км.
5 ч. 55 мин.
Тверь
02:32
02:33
470 км.
7 ч. 5 мин.
Москва
Курский Вокзал
04:50
05:35
632 км.
9 ч. 23 мин.
Узловая 1
Московской жд
09:56
09:58
832 км.
14 ч. 29 мин.
Ефремов
11:48
11:50
924 км.
16 ч. 21 мин.
Елец
13:13
13:46
990 км.
17 ч. 46 мин.
Липецк
15:04
1060 км.
19 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Выдали хорошее постельное белье, я даже не ожидала что будет новым. Проводница общалась вежливо но видно что тетка строгая и с ней особо не разгуляешься в поезде. Что и подтверждалось отсутствием криков и никто не распивал напитки увеселительные.
Благодарю за поездку. Все прошло хорошо. Поезд прекрасный. В вагоне на протяжении поездки убирались. Проводница никуда не пропадала и всегда была на месте.
Поезд мало стоит на станциях. И едет очень быстро. Билеты не сильно дорогие, что безусловно является плюсом. Но конечно вагоны неновые. Новые стоили бы раза в 2 больше чем эти.
Не пойму откуда столько бабушек в поездах!? Ощущение что они только и делают что ездят по России туда-сюда. Билет стоит как пол пенсии, а они все равно в каждом вагоне по несколько штук.
Спасибо проводнице Ирине за оказанную помощь во время поездки. Ехала с маленьким ребенком, Ирина помогла решить проблему, которая возникла. Поезд староват, но ездить можно.