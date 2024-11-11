16:05
2 д. 8 ч. 37 мин.
00:42
23
Маршрут следования поезда 597Ч Санкт-Петербург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
16:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окуловка
19:11
19:13
240 км.
3 ч. 6 мин.
Угловка
19:28
19:30
259 км.
3 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
20:07
20:20
309 км.
4 ч. 2 мин.
Вышний Волочек
22:04
22:06
352 км.
5 ч. 59 мин.
Тверь
01:45
01:46
468 км.
9 ч. 40 мин.
Рязань 2
09:58
11:25
810 км.
17 ч. 53 мин.
Мичуринск
Уральский
14:55
15:53
1009 км.
22 ч. 50 мин.
Грязи
Воронежские
16:55
17:05
1067 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:45
19:50
1172 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:55
21:15
1247 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Россошь
23:23
00:03
1335 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Журавка
00:52
01:29
1383 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Лихая
05:10
05:25
1564 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Ростов
Главный
10:29
10:46
1674 км.
1 д. 18 ч. 24 мин.
Краснодар 1
14:30
14:41
1924 км.
1 д. 22 ч. 25 мин.
Горячий Ключ
15:40
16:24
1966 км.
1 д. 23 ч. 35 мин.
Туапсе
18:45
18:56
2027 км.
2 д. 2 ч. 40 мин.
Лазаревская
20:23
20:55
2054 км.
2 д. 4 ч. 18 мин.
Лоо
23:21
23:33
2086 км.
2 д. 7 ч. 16 мин.
Сочи
23:56
00:11
2102 км.
2 д. 7 ч. 51 мин.
Хоста
00:29
00:31
2115 км.
2 д. 8 ч. 24 мин.
Адлер
00:42
2123 км.
2 д. 8 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Взяли билеты в купейный вагон. класс обслуживания 2Л, где предусмотрен кондиционер и белье. Но то, что мы увидели, потрясло. Ни кондиционера, ни вытяжки не было. в вагоне 38 градусов. на все жалобы начальник поезда ничего не ответила, звонили на горячую линию никто тоже не отвечал. вагоны старые в купе только шторочка на пол окошка, которая держалась еле-еле и 4 вешалки. форточка открывается на четверть.
Ехали в купе в вагоне 19 остались очень довольны обслуживанием проводницей Ириной. В вагоне кондиционер, в купе плечики для одежды, салфетка на столе белоснежная льняная, био туалет,3 раза в день делалась влажная уборка в вагоне, убирался мусор у пассажиров в каждом купе, в туалете чистота, полотенца бумажные, туалетная бумага, бумага для сиденья. Кстати очень удобно для детей. Многие дети бояться вставать на кольца. Вежливая и доброжелательная проводница Ирина.
Вагон ужасный, грязный, кондея нет температура в вагоне 40 градусов, туалет не био. Правда розетки работали. Поезд останавливается на каждом полустанке, остановки очень длительные. Хоть выйти подышать можно.
Мы уже ездили на нем с семьей. Купили билеты почти за 2 месяца. получилось дешево, около 6 тысяч на человека. Вагоны только купе, старенькие, конечно, но ничего не отваливается. С погодой тоже повезло, было не очень жарко, с ума от парилки не сходили. Проводница хорошая была. В общем – нормально можно доехать.
Постоянно езжу в поездах, все нормально, но добивает лишь одно: Проводники НАЗОЙЛИВО НАВЯЗЫВАЮТ ЧАЙ,ТАПОЧКИ,ЛОТЕРЕИ и т.п.Пассажиры сколько им говорили, но как об стенку горох, все бесполезно, а так всё слава Богу, вежливые.