Маршрут следования и продажа билетов
18:11
4 ч. 28 мин.
22:39
Маршрут следования поезда 824В Хелюля — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хелюля — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хелюля
18:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Морозная
18:17
18:18
1 км.
0 ч. 6 мин.
Сортавала-Центр
18:24
18:25
4 км.
0 ч. 13 мин.
Сортавала
18:28
18:38
5 км.
0 ч. 17 мин.
Яккима
19:10
19:11
39 км.
0 ч. 59 мин.
Элисенваара
19:30
19:31
61 км.
1 ч. 19 мин.
Хийтола
19:50
19:51
81 км.
1 ч. 39 мин.
Каменногорск
20:38
20:52
124 км.
2 ч. 27 мин.
Выборг
21:23
21:31
157 км.
3 ч. 12 мин.
Удельная
22:28
22:29
272 км.
4 ч. 17 мин.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
22:39
279 км.
4 ч. 28 мин.
