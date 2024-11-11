Маршрут следования и продажа билетов
20:38
12 ч. 12 мин.
08:50
Маршрут следования поезда 318Я Санкт-Петербург — Вологда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
20:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
22:32
22:47
103 км.
1 ч. 54 мин.
Тихвин
00:08
00:18
177 км.
3 ч. 30 мин.
Пикалево 1
00:55
00:57
210 км.
4 ч. 17 мин.
Ефимовская
01:30
01:32
244 км.
4 ч. 52 мин.
Подборовье
01:52
01:54
264 км.
5 ч. 14 мин.
Заборье
02:05
02:07
274 км.
5 ч. 27 мин.
Верхневольский
02:19
02:21
285 км.
5 ч. 41 мин.
Тешемля
02:33
02:35
296 км.
5 ч. 55 мин.
Бабаево
02:59
03:49
317 км.
6 ч. 21 мин.
Сиуч
04:27
04:29
346 км.
7 ч. 49 мин.
Кадуй
05:06
05:09
388 км.
8 ч. 28 мин.
Суда
05:28
05:30
411 км.
8 ч. 50 мин.
Череповец 1
06:07
06:22
432 км.
9 ч. 29 мин.
Шексна
07:01
07:10
466 км.
10 ч. 23 мин.
Чебсара
07:30
07:32
483 км.
10 ч. 52 мин.
Кипелово
07:55
07:57
501 км.
11 ч. 17 мин.
Вологда 1
08:50
543 км.
12 ч. 12 мин.
