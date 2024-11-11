Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 055А Санкт-Петербург — Москва.
Маршрут следования поезда 055А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
01:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
06:36
06:40
310 км.
5 ч. 21 мин.
Вышний Волочек
07:15
07:17
353 км.
6 ч. 0 мин.
Тверь
08:53
08:55
469 км.
7 ч. 38 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:20
629 км.
10 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Хороший вариант для поездки. Везде чистота. Постельное белье довольно свежее и чистое. Подушки удобные. Горячая вода есть. Полки мягкие. Розеток хватает, и все в исправном состоянии. Рекомендую!
Всё устроило! В вагоне чистенько и свежо. Температура комфортная. Горячая вода была на всем пути следования. Постельное белье выдали в индивидуальных закрытых пакетах. Жаль, что не застелено, а то пришлось толкаться в ночи с соседями.
Здравствуйте. Не могу сказать ничего плохого о поезде, поездка мне очень понравилась и я смело могу рекомендовать её всем. Если бы сделали еще для пенсионеров скидку, то было бы совсем прекрасно.
Доехали вовремя и с удобствами, спасибо за хорошую работу всем
Здравствуйте! Хочу рассказать про поездку. Ехала с мужем 16.05.2021 на этом поезде. Очень все понравилось, в купе было 2 рабочих розетки, проблем с подзарядкой не возникло (в прошлый раз ни одна не работала) Еда из вагона-ресторана вкусная, но вот очень долго ее почему-то делали. Ждали больше часа, пока наше блюдо принесут
Очень приятное на ощупь и чистое постельное белье. Приятно взять в руки и спать на нем. Также внутри поезда довольно чисто и уютно.
Из неудобств могу отметить только то, что ночью было прохладно. Ехала в 3 вагоне 12.09.2021 – проводница была хорошая. В вагоне чисто.