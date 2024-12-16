Маршрут следования и продажа билетов
06:15
4 ч. 30 мин.
10:45
Маршрут следования поезда 821В Санкт-Петербург — Хелюля на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Хелюля с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
06:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выборг
07:17
07:25
122 км.
1 ч. 2 мин.
Каменногорск
07:57
08:17
155 км.
1 ч. 42 мин.
Хийтола
09:06
09:07
198 км.
2 ч. 51 мин.
Элисенваара
09:28
09:29
218 км.
3 ч. 13 мин.
Яккима
09:49
09:50
240 км.
3 ч. 34 мин.
Сортавала
10:20
10:25
274 км.
4 ч. 5 мин.
Сортавала-Центр
10:28
10:30
275 км.
4 ч. 13 мин.
Морозная
10:36
10:38
278 км.
4 ч. 21 мин.
Хелюля
10:45
279 км.
4 ч. 30 мин.
