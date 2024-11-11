Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 295А Санкт-Петербург — Казань.
Маршрут следования поезда 295А Санкт-Петербург — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
12:13
12:25
310 км.
4 ч. 28 мин.
Москва
Курский Вокзал
18:17
19:12
632 км.
10 ч. 32 мин.
Владимир
23:06
23:29
808 км.
15 ч. 21 мин.
Казань
Пассажирская
11:43
1349 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Почему постоянно когда я еду на поезде ночью находится какой то пассажир который храпит настолько сильно что невозможно спать нормально! Добавить к этому постоянные остановки, ходьбу туда-сюда и получаем вообще невыносимые условия!
Проводница хорошая, вагоны чистые. Мне все понравилось! Пассажиров в вагоне почти не было. Максиму 1/5 вагона было занято. Ехал с комфортом.
Спасибо за обслуживание проводнице Анастасии. Очень приятная женщина. Поезд понравился. Остановки всегда объявляли заранее.
Чего не сделаешь ради любимой работы. Отправили в командировку. Взяли мне самое дешевое место в поезде. Поездка не особо зашла.
Спасибо за приятную компанию проводнице Ольге из 5 вагона. Было очень приятно пообщаться на отвлеченные темы!