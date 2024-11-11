Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 127А Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:26
7 ч. 55 мин.
05:21
4
Маршрут следования поезда 127А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
01:46
01:47
310 км.
4 ч. 20 мин.
Тверь
03:32
03:33
470 км.
6 ч. 6 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:21
630 км.
7 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
СУУУУПЕР!!!! Ни разу еще не ездила на двухэтажных поездах и была под впечатлением))) Спасибо за хорошее обслуживание, ехала в 5 вагоне.
Персонал и работники поезда на высоте. Проблемы как всегда доставили попутчики и люди, которые хлопают со всей дури дверьми, когда ходят в туалет и тамбур на перекур. Рядом ехали какие-то малолетки, которые всю дорогу разговаривали, смеялись и не могли успокоиться практически до самого прибытия.
Ехала в плацкарте 12.09.2021 и скажу я вам что все прошло просто идеально для меня!!! Белье чистое, постели мягкие, туалеты – приятно зайти, не то что в некоторых других поездках. Единственное что мне не понравилось – это бабушка соседка, которая постоянно воняла едой и жевала всю дорогу что-то.
Я много раз ездил на поездах и хочу в особенности выделить этот замечательный состав. Идеально. У меня других слов нет. Рекомендую 100%. Не пожалеете.
Ехала с дочкой и сестрой, все очень понравилось спасибо! Дочка была в восторге от двухэтажного поезда. Хотела на верхнюю полку залезть но я не разрешила. Сделайте какие-нибудь ограничители или шторки, чтобы можно было обезопасить ребенка от падения со 2 этажа.