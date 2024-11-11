Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 721Я Санкт-Петербург — Бологое.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
07:17
3 ч. 10 мин.
10:27
14
Маршрут следования поезда 721Я Санкт-Петербург — Бологое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Бологое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обухово
07:28
07:29
10 км.
0 ч. 11 мин.
Колпино
07:38
07:39
24 км.
0 ч. 21 мин.
Тосно
07:53
07:54
51 км.
0 ч. 36 мин.
Любань
08:09
08:10
80 км.
0 ч. 52 мин.
Чудово-Московское
08:32
08:35
115 км.
1 ч. 15 мин.
Малая Вишера
09:01
09:02
158 км.
1 ч. 44 мин.
Торбино
09:24
09:25
206 км.
2 ч. 7 мин.
Боровенка
09:33
09:34
221 км.
2 ч. 16 мин.
Окуловка
09:44
09:45
239 км.
2 ч. 27 мин.
Угловка
09:55
09:56
258 км.
2 ч. 38 мин.
Лыкошино
10:05
10:06
276 км.
2 ч. 48 мин.
Березайка
10:16
10:17
293 км.
2 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
10:27
307 км.
3 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ласточки просто огонь, а не поезда!!!!!!!! Сильно лучше чем сапсаны на мой взгляд. Персонал вообще другой. В вагоне намного приятнее ехать. И очень быстро.
Люблю этот поезд, так как много приходится ездить по работе в этом направлении. Поезд вообще не стоит на станциях по полчаса как некоторые. И максимально быстро довозит до места назначения.
В вагонах всегда рабочие розетки и можно сделать дела за ноутбуком по работе, пока едешь. Что касается туалетов и чистоты – на корридорах иногда бывает грязновато, если осенью едешь. Но по сравнению с другими поездами этот кристально чистый.
То чувство когда тебе не дует из окна!!!! Супер поезд. Если сомневаетесь – не думайте даже. Я осталась очень довольна.
В поезде никто не носит маски кроме проводников!? Люди! Пандемия уже закончилась? Вроде бы нет!